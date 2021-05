Sushmita Sen partage une photo de 18 ans pour célébrer la victoire de Miss Univers, Rohman Shawl la qualifie de «  meilleure de tous les temps  »

L’ancienne reine de beauté, l’acteur Sushmita Sen, a pris vendredi son compte Instagram pour se remémorer les souvenirs du jour où elle est entrée dans l’histoire pour devenir la toute première indienne à remporter la couronne de Miss Univers.

Partageant une photo de retour de sa jeune personne vêtue d’une jolie robe de style vintage bien ajustée, avec une frange avec les cheveux attachés dans un chignon supérieur tout en prenant la pose pour la caméra, Sushmita Sen a écrit: « Avez-vous déjà regardé le impossible et remercié Dieu de vous avoir donné l’opportunité de rendre cela possible? Je l’ai fait! À ma patrie INDE … Happpyyyyy 27e anniversaire de la toute première victoire de l’Inde à #MissUniverse à Manille #philippines. «

Elle a poursuivi: « Ce matin du 21 mai 1994, non seulement a changé une vie de 18 ans pour toujours … cela a fait l’histoire !! #mahalkita Philippines pour la romance que nous partageons depuis 27 ans et comptage Merci # misscolombia1994 Carolina @carogomezfilms pour m’avoir appris la grâce éternelle !! Merci à toutes les personnes aimables et aimantes, du monde entier, qui ont touché ma vie depuis très jeune et ont inspiré la femme que je suis aujourd’hui !! Éternellement reconnaissante je reste !! «

La légende de Sushmita se lit plus loin: « L’univers abondant ne connaît pas les impossibilités, il ne fait que manifester vos croyances » Choisissez judicieusement !! # MissUniverse1994 #India Merci à tous pour les messages précieux et les généreuses bénédictions … Je célèbre avec vous … TOUJOURS !! JE VOUS AIME!!! #duggadugga #yourstruly (sic). «

Jetez un œil à la publication de Sushmita ici:

Pendant ce temps, le petit ami de Sushmita, Rohman Shawl, et sa fille Renee ont également célébré ses 27 ans de couronnement de Miss Univers.

À l’occasion, Rohman a pris ses histoires Instagram et Sushmita avec amour. Il a écrit: « 27 ans de gloire Merci (Sushmita) d’avoir ramené la couronne à la maison et merci de nous avoir inspirés depuis # 27ans #Bestmissuniverseever. »

Jetez un œil ici:

La fille de Sushmita, Renee, a également pris ses histoires sur Instagram et a partagé une photo encadrée du moment de la victoire de Sushmita, ainsi qu’une note pour sa mère. Renee a écrit: « 27 ans de création d’HISTOIRE !!!!! C’est pour vous célébrer, toujours Maa », avec un emoji de cœur.

Pour l’inversé, la réponse qui a valu à Sushmita Sen la couronne de Miss Univers quand on lui a demandé: « Quelle est pour vous l’essence d’être une femme? » était « Le simple fait d’être une femme est un don de Dieu que nous devons tous apprécier. L’origine d’un enfant est une mère, qui est une femme. Elle montre à un homme ce qu’est la compassion, le partage et l’amour. C’est l’essence de être une femme. «