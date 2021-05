Sushmita Sen partage un message d’adoration pour la future maman Charu Asopa

Après que l’acteur Charu Asopa a annoncé qu’elle et son mari Rajiv Sen attendaient leur premier enfant, sa belle-soeur, Sushmita Sen a maintenant exprimé sa joie face à la nouvelle. La diva de Bollywood s’est rendue sur son Instagram pour écrire un long et adorant message pour la future maman, Charu.

Excitée du fait qu’elle va être tante, Sushmita a dit qu’elle avait hâte de tenir le petit bébé dans ses bras. Félicitant les familles Sen et Asopa, elle a ajouté que compte tenu de l’amour de Charu pour les enfants, «elle sera une mère incroyable».

Partageant une photo de Charu berçant sa bosse visible de bébé dans une robe vert olive, Sushmita a écrit dans son message: «J’attendais patiemment de partager cette merveilleuse nouvelle avec vous tous !! JE VAIS ÊTRE UN BUA !! Félicitations à tous! ma belle belle-soeur @asopacharu & frère Rajeev sur leur voyage béni de parentalité !! Ils attendent leur premier enfant en novembre, la date peut être mon anniversaire !! Yipppeeeeee !!! Parle de bonheur heureux !! Je ne peux pas Attends pour tenir la petite !!! Charu attend cela depuis longtemps et compte tenu de son amour pour les enfants, je sais juste qu’elle sera une mère incroyable !! Pour la famille Sen & Asopa… Bahut Bahut Mubarak !! Je vous aime les gars !!! #yourstruly #happyhappy #buatobe. «

La fille aînée de Sushmita, Renee Sen, a répondu à son message et a déclaré qu’elle ne doutait pas que sa mère serait la « bua la plus incroyable ».

Pendant ce temps, dans une interaction avec SpotbyoyE, Charu a déclaré qu’elle voulait que son bébé ressemble à Sushmita Sen, qu’elle considère comme une personne impartiale et suit ses principes. Charu a également révélé qu’elle était en contact avec Sushmita qui vérifie régulièrement sa santé et celle du bébé.

«Elle est en contact permanent avec moi et ne cesse de me poser des questions sur ma santé et celle de bébé. Elle attend le bébé avec enthousiasme. Elle n’a recommandé un médecin que lorsque j’étais à Mumbai. Maintenant que je suis Bikainer, je continue de consulter ce médecin également pendant que je me montre aux médecins ici. Ma date d’accouchement est autour de l’anniversaire de Sushmita Didi, donc cette chose me rend encore plus excitée car tout ce que nous aurons la chance d’avoir une fille ou un garçon sera incroyable comme elle. Comme Didi est quelqu’un qui est impartial, suit ses principes et je la respecte vraiment pour cela. Je veux que mon bébé soit comme elle », a déclaré Charu.