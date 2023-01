Sushmita Sen partage un aperçu de l’avatar de la reine des gangsters badass et commence à tourner pour la nouvelle saison

L’actrice de Bollywood Sushmita Sen, qui a cultivé un fan fidèle avec sa série Web Aarya, estime que l’émission est devenue synonyme de son nom. La troisième saison de la série a commencé son tournage lundi et l’actrice ne peut pas être plus excitée.

Parlant de la même chose, Sushmita a déclaré: “Aarya est synonyme de mon nom. J’ai vécu en tant qu’Aarya pendant deux saisons entières et l’amour reçu par le public m’a seulement encouragé à en faire plus. Marcher sur les plateaux de la saison 3 d’Aarya me rend me sentir chez moi et me donne un sentiment d’autonomie.”

Regardez le premier aperçu d’Aarya 3







L’émission nominée aux Emmy Awards internationaux suit l’histoire du personnage principal d’une femme indépendante qui cherche à protéger sa famille et rejoint un gang mafieux afin de se venger du meurtre de son mari.

Le directeur de l’émission, Ram Madhvani, a déclaré: “Arriver et commencer la saison 3 de ‘Aarya’ est trop spécial pour moi et mon équipe. Je suis reconnaissant à notre public qui a douché la série avec tant d’amour et est resté investi dans le le parcours et l’évolution d’Aarya Sareen. Je peux leur promettre qu’ils vont demander plus de saisons après celle-ci.”

Il a ajouté: “Je suis également reconnaissant à l’équipe, en particulier à la coproductrice Amita Madhvani et à notre productrice exécutive Sia Bhuyan; ainsi qu’à tous nos acteurs, en particulier Sushmita Sen, qui rend ‘Aarya’ si mémorable dans le cœur des gens. D’être Emmy nominé pour les Emmys internationaux avec la saison 1 pour avoir reçu tant d’amour et de récompenses pour la saison 2, ça a été une aventure fantastique. Voici une saison 3 rugissante.

Produit par Endemol Shine India et Ram Madhvani Films, “Aarya” est en train de tourner pour sa saison 3. L’émission sortira bientôt sur Disney+ Hotstar.