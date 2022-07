Sushmita Sen obtient du soutien après que les trolls supposent qu’elle a des bouteilles d’alcool dans sa voiture

Depuis que les gens ont entendu parler de son association avec Lalit Modi, Sushmita Sen a fait l’actualité. De l’appeler une “chercheuse d’or” à la création de mèmes, elle a récemment été sur le radar des trolls d’Internet. Cependant, cette fois, la raison semble être différente. L’actrice a récemment posté une photo sur ses profils de réseaux sociaux. Alors que la photo ressemble à un selfie ordinaire, certaines personnes sur Internet ont pris la peine de trouver de prétendues bouteilles d’alcool. Cela a été fait en zoomant sur ses lunettes de soleil de forme carrée. Un reflet de certaines bouteilles a été vu sur eux. Les gens ont supposé qu’il contenait de l’alcool et ont commencé à la troller à ce sujet.

Un utilisateur de Twitter a même partagé une capture d’écran de la même chose avec la légende “Qu’est-ce que c’est ?” Cependant, les gens ont manifesté leur soutien à Sen alors même que l’armée de trolls tentait de la cibler.

Qu’est-ce que c’est? pic.twitter.com/QRb2dKpBRN — Divya Gandotra Tandon (@divya_gandotra) 20 juillet 2022

Alors quel est le problème, c’est sa vie, son choix. – Rahi Suchitra (@Rahi9807) 20 juillet 2022

Quelque chose que tu ne peux pas te permettre — (@AbeyyYaaarr) 20 juillet 2022

Lagta hai aap kafi familier hai aise bouteille se. — 0751991ravi ranjan (@bittu07b17) 21 juillet 2022

Vodka haï — ☭ (Nikhil k.T.) (@NIKgpj) 21 juillet 2022

Le tableau de bord de la voiture, semble-t-il ! Mais pourquoi est-ce important ? – Amit Singh (@TheRightStand) 21 juillet 2022

Bière hai … aap bhi peelo jaake – Abhishek (@dabhishek111) 21 juillet 2022

C’est le tableau de bord de la voiture – boulanger (@ studbaker57) 21 juillet 2022

Pendant ce temps, Lalit Modi, le fondateur d’IPL, a cassé Internet en partageant une série de photos intimes avec l’ancienne Miss Univers et actrice de Bollywood, déclenchant ainsi des rumeurs de mariage entre les deux. L’homme d’affaires de 58 ans, qui est actuellement un fugitif, n’a pas tardé à préciser que les deux “sortaient juste” l’un avec l’autre et que le mariage “aurait lieu un jour”.

La révélation de Modi a été une surprise pour la janta indienne, car le fondateur de l’IPL et vainqueur du concours de 1994, Sen, n’avait jamais été spéculé ni répandu dans le cycle des nouvelles. Il n’a pas fallu beaucoup de temps aux gens pour déterrer l’échange de tweets entre Sen et Modi du passé, ce qui n’a fait qu’ajouter plus de curiosité parmi Twitterverse. L’un des tweets était un tweet de Modi âgé de 9 ans dans lequel il demandait poliment à l’actrice de répondre à son SMS.

