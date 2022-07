Sushmita Sen, Lalit Modi et le jury Internet

Il est sûr de dire que l’annonce de Sushmita Sen-Lalit Modi a cassé Internet. Il y avait une section faisant sans vergogne des mèmes de la situation, soulignant les différences d’apparence et de richesse entre les deux. L’autre section – la plus secrète – a dit que c’était humoristique parce que c’était une paire improbable. Le consensus écrasant atteint par le conseil des trolls sur les réseaux sociaux ?

Ce Sen doit être un “chercheur d’or”. Qui est ce chercheur d’or proverbial auquel on fait référence deux fois par jour sur Twitter ? Certes, ce n’est pas un homme. La recherche d’or est un phénomène intrinsèquement sexiste inventé par ceux qui ne croient pas à l’action des femmes. La preuve en est que le terme n’est presque jamais appliqué aux hommes.

Sen, actrice par excellence et ancienne Miss Univers, connue aussi pour son travail caritatif, a été prise à partie pour avoir fréquenté Modi pour des raisons qui n’ont pas été jugées suffisamment légitimes par le jury des médias sociaux. Ils sont tous arrivés à la conclusion qu’elle devait le faire pour son «argent», nonobstant le fait que Sen en fait assez et le distribue également généreusement.

Dans une réponse énergique, Sen a écrit : “Les amis que je n’ai jamais eus et les connaissances que je n’ai jamais rencontrées… partageant tous leurs grandes opinions et leur profonde connaissance de ma vie et de mon caractère… monétisant le ‘Gold Digger’ jusqu’au bout ! !! 😄👍 Ah ces génies !!! Je creuse plus profondément que l’or… et j’ai toujours (célèbre) préféré les diamants !!😉😁❤️Et oui je les achète toujours moi-même !!!”

Sen n’est ni la première ni la dernière à être qualifiée de chercheuse d’or sur les réseaux sociaux pour avoir fréquenté un homme qui pourrait être plus riche qu’elle. Pour les femmes, l’épée est à double tranchant : si elle épouse une personne beaucoup plus âgée, elle doit le faire pour de l’argent. Si elle refuse d’épouser un homme beaucoup plus âgé, elle est qualifiée de “superficielle” et se plie aux normes régressives. La même chose se produit si une femme choisit de sortir avec quelqu’un qui est «conventionnellement» considéré comme moins attirant qu’elle.

Le phénomène est plus sinistre qu’un tas de mèmes circulant sur Twitter. Le procès sur les réseaux sociaux de Rhea Chakraborty en est la preuve. Elle a été accusée par le NCB d’avoir reçu de la “ganja” et de l’avoir donnée à son petit ami de l’époque, feu l’acteur Sushant Singh Rajput. Bien que sa culpabilité légale dépasse le cadre de cet article, le contrecoup auquel elle continue de faire face sur les réseaux sociaux soulève la question : les gens ne croient-ils pas en l’agence de Rajput lui-même pour “consommer” la “ganja” susmentionnée ? Malgré le rôle de Chakraborty dans l’affaire, le fait est que la seule fois où notre culture veut attribuer le libre arbitre aux femmes, c’est quand elles veulent la blâmer dans la «chute» d’un homme.

Anushka Sharma, pour un autre exemple, est quelqu’un qui continue d’être blâmé pour la performance de Virat Kohli sur le terrain. L’acteur a été en proie à des allégations selon lesquelles il serait un chercheur d’or sur les réseaux sociaux, avec un tweet demandant : “Pourquoi ces soi-disant actrices ne tombent-elles pas amoureuses d’hommes ordinaires ? Je me demande ce qui aurait été le cas si ce n’était pas LE VIRAT KOHLI mais juste un autre virat à côté, ces chercheurs d’or tomberaient-ils encore amoureux de lui ? Désolé Virat bro je t’aime bien mais je n’aime pas ta femme … Période [sic].” Peu importe le fait que cet argument pourrait facilement être inversé, il parvient en quelque sorte à fermer les yeux sur l’accomplissement individuel de Sharma.

Il fut un temps où les mariages devaient être transactionnels. À l’époque, c’était un moyen pour les femmes d’obtenir une sécurité sociale dans une société patriarcale qui ne leur accorderait la même chose que par la sanction légale d’un mariage.

Une fille était et continue d’être considérée comme un fardeau à marier en Inde, puis la société blâme les femmes qui cèdent à ses propres idéaux punitifs. Sushmita Sen, Anushka Sharma et Rhea Chakraborty sont des femmes aisées, qui n’ont pas ce besoin au départ. Le chercheur d’or mythique, dans les deux cas, reste un écran de fumée sur lequel le patriarcat projette sa propre image.

