Sushmita Sen-Lalit Modi déclenche des rumeurs de rupture, Twitter s’unit aux mèmes

Les rumeurs de rupture Lalit Modi-Sushmita Sen allaient bon train sur Internet après que l’homme d’affaires ait changé sa bio Instagram lundi. “Fondateur @ iplt20 INDIAN PREMIER LEAGUE – enfin commencer une nouvelle vie avec mon partenaire dans le crime. Mon amour @sushmitasen47 », avait précédemment lu sa biographie. Lundi, il a laissé tomber la mention de Sushmita. “Fondateur @ iplt20 INDIAN PREMIER LEAGUE – Moon”, lit-on simplement maintenant. Il y a seulement deux mois, Lalit Modi avait choqué Internet avec sa forte proclamation d’amour pour Sushmita Sen. Maintenant, après le changement de sa biographie Instagram, Twitter passe une journée sur le terrain à faire des mèmes sur une éventuelle situation de rupture.

Sushmita et Lalit continuent de se suivre sur Instagram et aucun d’eux n’a répondu aux rumeurs de rupture. En juillet, Lalit avait annoncé leur relation en partageant une série de photos, qu’il a géolocalisées sous le nom de Belgrave Square. «Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #maldives # sardaigne avec les familles – sans parler de ma #betterhalf @sushmitasen47 – un nouveau départ, une nouvelle vie enfin. Au-dessus de la lune », a-t-il légendé les images.

Suite à cela, Sushmita a fait face à une énorme pêche à la traîne sexiste en ligne, beaucoup la qualifiant de “chercheuse d’or”, à laquelle elle a répondu avec un post Instagram : “” Les soi-disant intellectuels avec leurs idiosyncrasies…. Les amis que je n’ai jamais eus et les connaissances que je n’ai jamais rencontrées….tous partageant leurs grandes opinions et leur connaissance approfondie de ma vie et de mon caractère…monétisant le ‘Gold Digger’ jusqu’au bout !!! Ah ces génies !!! Je creuse plus profondément que l’or… et j’ai toujours (célèbre) préféré les diamants !! ❤️Et oui, je les achète toujours moi-même !!!

