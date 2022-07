Sushmita Sen laisse tomber un « rappel doux » pour ses fans au milieu de l’annonce d’une relation à la traîne avec Lalit Modi

Depuis que Lalit Modi a rendu publique sa relation avec l’ancienne Miss Univers Sushmita Sen, la star d’Aarya fait parler de lui. Récemment, Sushmita a été accusée d’être une “chercheuse d’or” et a fait la une des journaux par la suite pour avoir riposté à ceux qui lui ont mis ce genre d’étiquettes. Au milieu de tout cela, Sushmita a partagé une nouvelle photo d’elle sur Instagram et a écrit un beau message pour ses fans. Partageant un selfie, Sushmita a écrit : “#gentlehappyreminder je vous aime les gars !!! #duggadugga #yourstruly.”

Sur la photo, Sushmita est tout sourire, portant ses lunettes de soleil surdimensionnées. Bien que ses fans aient comblé l’actrice d’amour en envoyant des compliments dans la section des commentaires, le plus gentil était celui de sa fille Renee, qui a écrit : “Je t’aime le plus le plus… fin de discussion” accompagné d’une série d’emojis.

Plus tôt, répondant aux trolls, Sushmita avait partagé une publication Instagram, répondant à tous les trolls qui l’ont qualifiée de “chercheuse d’or”. Elle a mis une photo d’elle et l’a sous-titrée : “Parfaitement centrée dans mon être et ma conscience… J’aime la façon dont la nature fusionne toute sa création pour faire l’expérience de l’unité… et à quel point nous sommes divisés lorsque nous brisons cet équilibre. C’est C’est déchirant de voir à quel point le monde qui nous entoure devient misérable et malheureux… Les soi-disant intellectuels avec leurs idiosyncrasies… les ignorants avec leurs potins bon marché et parfois drôles Les amis que je n’ai jamais eus et les connaissances que j’ai Je ne me suis jamais rencontré… tous partageant leurs grandes opinions et leur profonde connaissance de ma vie et de mon caractère… monétisant le “Gold Digger” jusqu’au bout !!! Ah ces génies !!!”





Elle a ajouté : “Je creuse plus profondément que l’or… et j’ai toujours (célèbre) préféré les diamants !! Et oui, je les achète toujours moi-même !!! J’aime le soutien de tout cœur que mes sympathisants et mes proches continuent de S’il vous plaît, sachez que votre Sush va ABSOLUMENT bien… parce que je n’ai jamais vécu sur la lumière transitoire empruntée de l’approbation et des applaudissements. Je suis le Soleil… parfaitement centré dans mon être et ma conscience ! Je t’aime les mecs!!!”

Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #Maldives # sardaigne avec les familles – sans parler de mon #meilleur partenaire à la recherche @ sushmitasen47 – un nouveau départ une nouvelle vie enfin. Au-dessus de la lune. Amour ne veut pas encore dire mariage. MAIS UNE QUE C’est sûr pic.twitter.com/WL8Hab3P6V– Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) 14 juillet 2022

Plus tôt ce mois-ci, Lalit Modi a partagé des photos sur les réseaux sociaux parlant de son retour d’une tournée mondiale avec sa “plus belle partenaire” Sushmita Sen, officialisant ainsi leur relation sur les réseaux sociaux.