Sushmita Sen et son équipe sont tout sourire alors qu’ils terminent le tournage ; montre

Après avoir régné sur les grands écrans avec des films tels que Biwi n ° 1 et Main Hoon Na, l’ancienne Miss Univers Sushmita Sen a fait forte impression avec sa série Web au bord du siège, Aarya. Après avoir régalé les fans avec deux saisons impeccables, les réalisateurs planchent sur le troisième volet de la série. L’équipe a maintenant terminé le tournage d’Aarya 3.

Annonçant la fin du tournage, la protagoniste Sushmita Sen a pris sa poignée Instagram et a posté une vidéo amusante du plateau. « Et c’est terminé !!!!! #Aarya3…Voici @[email protected] #kapilsharma#Shradha @[email protected] @endemolshineind& le casting et l’équipe les plus incroyables de tous les temps !!! Merci #aaryafamily… Câlin le plus chaleureux toujours Daulat @sikandarkher… Je vous aime les gars !!! #duggadugga », a-t-elle écrit.

Sushmita Sen est vue vêtue d’un pyjama kurta et d’un châle. La star de Main Hoon Na danse un moment avec le réalisateur Ram Madhvani puis se met à rire. Elle donne également un câlin chaleureux à Sikandar Kher, sa co-star dans l’émission.

Le clip a suscité beaucoup d’enthousiasme. Sikandar Kher a écrit: « Comme on dit .. Congo à nous tous. »

Un fan a écrit « J’ai hâte de regarder la saison 3 ».

« Félicitations à vous et à l’équipe Aarya. J’ai hâte de voir la magie », lit-on dans un commentaire.









Aarya a été créée par Ram Madhvani et Sandeep Modi en association avec Vinod Rawat. Financé par la bannière Ram Madhvani Films et Endemol Shine Group, l’entreprise met également en vedette Viren Vazirani, Jayant Kripalani, Ankut Bhatia et Vikas Kumar. Bien que les fabricants n’aient pas annoncé la date de sortie de l’émission, le public attend avec impatience chaque mise à jour liée à Aarya 3.

Auparavant, Sushmita Sen avait subi une crise cardiaque massive. Elle a informé ses fans qu’elle avait un blocage à 95% dans ses artères et qu’elle devait subir une angioplastie. Bien que les médecins lui aient conseillé d’y aller doucement, la diva n’a repris ses activités qu’en quelques mois.













Sushmita Sen s’est envolée pour Jaipur pour reprendre le tournage d’Aarya 3 en avril. Elle est allée en direct sur Instagram et a révélé qu’après de nombreux exercices et beaucoup de repos, elle était « de retour dans la zone ». L’étourdissante essaie le rôle d’une mère de trois enfants dans la série, dont la vie bascule après la mort de son mari dans des circonstances difficiles.

Outre Aarya 3, Sushmita Sen dirigera également le prochain film Taali. On la verra jouer le rôle de l’activiste transgenre Gauri Sawant dans le projet.