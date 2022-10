Sushmita Sen et ses filles vont faire du premier anniversaire de Ziana Sen une affaire spéciale confirme Charu Asopa [Watch Video]

Alors que la relation entre Rajeev Sen et Charu Asopa a touché le fond, le couple attend avec impatience le premier anniversaire de Ziana. Plus tôt, il a été rapporté que le couple prévoyait de se rendre à Dubaï pour les célébrations. Au milieu de tout cela, Charu Asopa a déclaré que leur mariage s’était à nouveau heurté à des conditions météorologiques difficiles, et cette fois, elle a pris sa décision. Mais le couple se réunira pour le premier anniversaire de Ziana. Charu Asopa était à Bhilwara pendant quelques jours. Ziana a attrapé la dengue et ils ont dû rester plus longtemps que prévu. Mais Charu Asopa et son frère sont maintenant de retour à Mumbai.

Dans sa nouvelle vidéo, Charu Asopa a déclaré que Sushmita Sen et ses filles avaient prévu le premier anniversaire de Ziana Sen. Elle a déclaré que Renee et Alisah avaient également prévu quelque chose. Il semble que le père de Rajeev Sen et Sushmita Sen, Shubeer Sen, soit également à Mumbai et vit avec sa fille. Charu Asopa avait déjà dit que Sushmita Sen adorait totalement Ziana Sen. L’actrice a dit qu’elle allait être une tante qui dorloterait Ziana sans arrêt. Ses beaux-parents étaient également venus pendant Ganesh Chaturthi. Nous avons vu des vidéos où nous pouvions voir la mère de Rajeev Sen, Shubhra.

Rajeev Sen avait également pris un vol pour Udaipur après que Ziana eut reçu un diagnostic de dengue. Les derniers mois ont été difficiles pour le petit. Elle a attrapé la maladie pieds-mains-bouche il y a quelque temps. Après cela, elle a attrapé la dengue. Rajeev Sen a déclaré que sa fille avait combattu la dengue comme une championne. L’actrice et sa fille y ont passé Diwali. Eh bien, il semble que tout le monde veuille mettre le ressentiment de côté et se rassembler pour Ziana Sen. Sushmita Sen a toujours été une bua très aimante pour Ziana.