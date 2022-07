Sushmita Sen et Lalit Modi fiancés en secret ? L’actrice exhibe un gros rocher suscitant des spéculations

Les nouvelles sur les relations entre Sushmita Sen et Lalit Modi ont pris d’assaut Internet. L’ancienne Miss Univers qui vient d’annoncer sa séparation avec son ex-petit ami Rohman Shawl a suscité beaucoup de sympathie de la part des utilisateurs sur les réseaux sociaux après que l’ancien président de l’IPL, Lalit Modi, a annoncé leur relation. En fait, Internet cherche à savoir comment Lalit Modi avait aimé l’annonce de la rupture de Sushmita Sen avec lui. Lalit est allé sur son Instagram sur Twitter et a partagé une série de photos avec l’actrice l’appelant sa meilleure moitié. Il a écrit : ” Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #maldives # sardaigne avec les familles – sans parler de mon # partenaire plus beau @sushmitasen47 – un nouveau départ, une nouvelle vie enfin. Sur la lune. pas ENCORE un mariage. MAIS UN QUE PAR DIEU LA GRACE SE PRODUIRA. JE VENAIS D’ANNONCER QUE NOUS SOMMES ENSEMBLE “.

Plus tard, il a précisé que pour l’instant ils sortaient ensemble mais qu’ils pourraient bientôt se marier également. Et maintenant, il y a d’énormes spéculations en ligne sur le fait que Sushmita et Lalit sont secrètement fiancés alors que Sushmita affiche une énorme bague au doigt sur les photos partagées par Lalit Modi. Le cruel a l’air extrêmement heureux ensemble et de nombreux dignitaires de Bollywood, de Ranveer Singh à Farah Ali Khan, ont laissé tomber tout l’amour et le message de félicitations au nouveau couple de la ville.

L’homme d’affaires de 56 ans qui est aux anges en ce moment envisage de se marier avec l’actrice dl de 46 ans et vous pourriez bientôt entendre l’annonce du couple sur le même sujet. Sushmita et Lalit étaient de bons amis depuis l’époque de l’IPL, il y avait un fort buzz à leur sujet datant de 2010, mais à ce moment-là, ils ne l’ont pas officialisé car les choses ne fonctionnaient pas. Mais cette fois, Lalit Modi lui-même a acheté la tempête sur Internet avec sa confirmation de sortir avec Sushmita Sen.