Sushmita Sen écrit une note émotionnelle sur «  l’esprit humain  » et exprime sa gratitude aux personnes qui s’entraident sans condition

Il est déchirant de voir l’augmentation des cas et des décès dus à la crise du COVID-19 dans le pays. Plusieurs personnes se sont manifestées pour aider une autre et entretenir l’esprit humain. Sushmita Sen s’est rendue sur sa page Instagram et a écrit une note émotionnelle pour les personnes qui luttent actuellement et pleurent la perte de leurs proches en raison de la pandémie de coronavirus qui a durement frappé le pays.

Sushmita a déclaré, «Mon cœur va aux gens qui se battent pour un seul souffle … pleurent la perte de leurs proches … luttent pour gagner leur vie … le sort des salariés quotidiens … tous nos guerriers covid à la fois médicaux et les bénévoles combattent sans relâche l’impuissance et pourtant, l’esprit humain prévaut CHAQUE FOIS !!!

C’est écrasant, c’est le moins qu’on puisse dire, de voir des gens de tous les horizons, de toutes les confessions, de toutes les géographies s’avancer pour s’entraider à travers cette pandémie INCONDITIONNELLEMENT … motivée uniquement par l’empathie et l’humanité !!!

Ne perdons pas un seul instant à jouer au jeu du blâme, car ce moment, peut être mieux utilisé en faisant tout ce que NOUS pouvons pour sauver une vie. Chaque vie est précieuse … il ne faut pas s’habituer à ce qu’elle soit réduite à un nombre de morts.

J’ai la chance d’être entouré de fans, de membres de ma famille, d’amis et de travailleurs de la santé qui m’ont aidé sans relâche à aider les autres … même si une vie à la fois. Je salue tous ceux qui font votre part … cela aide plus de vies que vous ne le saurez jamais !!!

Nous avons chacun nos défis, certains plus difficiles que les autres … mais, surmontez-le … NOUS LE SERONS … ENSEMBLE !!!

S’il vous plaît, restez en sécurité, restez en bonne santé, restez propre, essayez de garder un état d’esprit calme, portez le masque et respectez les règles … car cela, qui peut ressembler à une cage, pourrait en fait être un bouclier pour protéger nos vies !! !

Vous êtes tous toujours dans mes prières et comme gratitude dans mon cœur !!! Tellement fier de vous les gars !!! Je vous aime au-delà !!! #duggadugga. «

Sushmita a partagé une photo intense et elle a été inondée d’amour par ses fans dans la section des commentaires. De plus, l’acteur a même récemment aidé quelqu’un en organisant des bouteilles d’oxygène à Delhi.