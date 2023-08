Sushmita Sen écrit une note émotionnelle alors que sa fille Renee chante Mahamrityunjaya Mantra dans la bande-annonce de Taali

Sushmita Sen est une maman fière alors que sa fille Renne « honore sa voix » pour interpréter le puissant mantra Mahamrityunjaya Mantra dans la bande-annonce de Taali.

La fière mère Sushmita Sen, mercredi, s’est rendue sur Instagram et a écrit une note émotionnelle alors que sa fille Renee prêtait sa voix à la bande-annonce de sa prochaine série Taali qui tourne autour de la vie de Shreegauri Sawant.

L’actrice a écrit: « La vie boucle un cercle complet !!! Ma petite fille @reneesen47 rend hommage à sa voix pour rendre ce puissant mantra #mahamrityunjaya Sa voix et mon visage… ensemble dans la bande-annonce de Taali. J’ai bien sûr la chair de poule à chaque fois que je l’écoute.





Elle a en outre mentionné : « Merci Shona, d’avoir choisi de faire partie de cet hommage très spécial… et de le faire avec tant d’amour ! Tu me rends fier ! Merci à tous pour l’avalanche d’amour & d’inclusion avec laquelle vous avez reçu #Taali Je suis vraiment submergé c’est le moins qu’on puisse dire ! Un grand bravo à @shreegaurisawant et à notre communauté transgenre pour avoir gardé la foi avec tant de courage ! Je vous aime!!! #duggadugga.

Les fans ont réagi à son message, l’un d’eux a écrit : « Le fait que vous ayez mentionné « notre communauté transgenre » et non « la communauté transgenre » en dit long sur votre personnage ! J’ai toujours été fan ! Je ne peux pas attendre ça !!!” La seconde a dit : « Comme c’est beau… j’ai eu la chair de poule quand elle a chanté Ommm. » Une autre personne a déclaré: «C’est tellement puissant! Les sons dans les écouteurs sont si différents, comme s’ils provenaient d’une énergie de vibration plus élevée. »

Créé par Arjun Singgh Baran et Kartk D Nishandar et réalisé par Ravi Jadhav, Taali commencera à diffuser sur JioCinema le 15 août. la saison sortira plus tard cette année.

Dans une récente interview, Sushmita Sen a partagé qu’elle avait été fortement trollée lorsque le premier look de l’émission a été dévoilé l’année dernière. S’adressant à News18, Sushmita a déclaré: « La première affiche de Taali que j’avais publiée avait la moitié de mon visage et le clap. Je me souviens que dans la section des commentaires, il y avait beaucoup de personnes sans nom, car les médias sociaux en regorgent, écrivant » chhakka » à plusieurs reprises. J’ai pensé, comment peuvent-ils me faire ça ? Je l’ai pris très personnellement parce que cela se produisait sur ma chronologie. Bien sûr, je les ai tous bloqués. Mais j’ai compris que si c’est ce que je ressens quand je Je ne fais que représenter la vie de Gauri Sawant, ils vivent avec elle à chaque instant de leur vie. »