Sushmita Sen écrit une longue note sur «  l’esprit humain  » au milieu de la crise COVID, partage un nouveau message! | Nouvelles des gens

New Delhi: Alors que la deuxième vague dévastatrice de COVID a frappé l’Inde – impactant des millions de vies et causant d’immenses souffrances – l’ancienne Miss Univers et actrice Sushmita Sen a partagé une longue note sincère sur la situation de crise actuelle ainsi qu’un message d’espoir et d’amour pour ses fans.

Sushmita s’est rendue sur son Instagram dimanche 2 mai pour partager une note sur l’esprit humain.

«Mon cœur va aux gens qui se battent pour un seul souffle … pleurent la perte de leurs proches … luttent pour gagner leur vie … le sort des travailleurs salariés quotidiens … tous nos guerriers covid à la fois médicaux et des bénévoles combattant sans relâche l’impuissance Et pourtant, l’esprit humain prévaut CHAQUE FOIS !! », lit-on dans la note de l’actrice.

La star de ‘Aarya’ a en outre parlé de l’empathie inconditionnelle dont elle avait été témoin pendant ces moments difficiles. «C’est pour le moins bouleversant de voir des gens de tous horizons, de toutes confessions, de toutes les géographies s’avancer pour s’entraider à travers cette pandémie INCONDITIONNELLEMENT … motivée uniquement par l’empathie et l’humanité !!»

La femme de 45 ans a terminé sa note en exhortant tout le monde à rester en sécurité et en les assurant qu’ils sont dans ses prières.

«S’il vous plaît, restez en sécurité, restez en bonne santé, restez propre, essayez de garder un état d’esprit calme, portez le masque et respectez les règles … car cela, qui peut ressembler à une cage, pourrait en fait être un bouclier pour protéger nos vies! ! Vous êtes tous toujours dans mes prières et comme gratitude dans mon cœur !! Tellement fier de vous les gars !!! Je vous aime au-delà !!! #duggadugga », a lu ses remarques de clôture.

Sushmita est très active sur Instagram et partage souvent des messages aimants et encourageants avec ses fans. L’actrice a également récemment aidé à organiser des bouteilles d’oxygène pour certains patients à Delhi au milieu du coronavirus.