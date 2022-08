Sushmita Sen écrit un adorable mot pour sa fille Alisah à l’occasion de son 13e anniversaire

Dimanche, l’ancienne Miss Univers Sushmita Sen s’est rendue sur Instagram et a écrit une note sincère pour sa fille Alisah à l’occasion de son 13e anniversaire. Elle a partagé une série de photos avec Alisah sur Instagram et lui a souhaité.

L’actrice a envoyé des vœux chaleureux à sa fille Alisah, se rendant sur Instagram, Sushmita a partagé une série de photos qu’elle a sous-titrées, “Happpyyyyy 13e anniversaire à l’amour de ma vie !!! Alisah signifie Noble, protégé par Dieu et un don de Dieu. ..tout ce qu’elle est vraiment !!! Je continue d’être fièrement témoin de la pureté de l’amour et du pouvoir de la divinité dans ses yeux, dans ses croyances, son étreinte et surtout, dans ses actions !!! Je suis un meilleur personne parce que je suis la mère d’Alisah !! À ta santé et à ton bonheur toujours Shona !!! Didi et je t’aime à l’infini !!”





Sur la première photo, on pouvait voir Sushmita poser avec sa fille pour un selfie, avec le menton d’Alisah sur l’épaule de l’acteur Biwi No 1. Sur une autre photo, on pouvait voir sa fille assise avec une serviette blanche attachée à ses cheveux. La troisième photo est une jolie photo de famille de Sushmita avec ses deux filles Alisah et Renee Sen. Sur la quatrième photo, ses deux filles pouvaient être vues en train de poser avec le père de Sushmita.

Dans d’autres images, l’acteur “Aankhen” a partagé des moments plus adorables de sa fille. Peu de temps après que Sushmita ait laissé tomber ces images, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur rouge et de souhaits d’anniversaire chaleureux pour Alisah.

“Joyeux anniversaire Alisah. Beaucoup de bons retours de la journée bachcha que Dieu vous bénisse avec une bonne santé, de bonnes pensées et une abondance de bonheur. Onek ador.” un fan a commenté. Un autre fan a écrit : “Joyeux anniversaire à notre très chère Alisha !!” Sushmita est mère de deux filles adoptives, Alisah et Renee. Pendant ce temps, sur le plan du travail, l’ancienne Miss Univers a été vue pour la dernière fois dans la série Web Disney + Hotstar “Aarya 2”, qui a reçu des commentaires positifs du public. Elle sera ensuite vue dans “Aarya 3” qui est actuellement en phase de pré-production. (Avec les entrées de l’ANI)