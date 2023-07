Sushmita Sen danse son cœur devant la Tour Eiffel avec sa fille Alisah, regardez la vidéo virale

L’actrice de Bollywood Sushmita Sen est en vacances en Europe avec sa fille Alisah. Mercredi, elle a partagé une adorable vidéo sur son Instagram dans laquelle on la voit danser avec sa fille qui part à l’étranger pour ses études supérieures.

Partageant la vidéo amusante, Sushmita Sen a écrit: «Magical Alisah. Le premier voyage de ma Shona à Paris, France avant qu’elle parte étudier à l’étranger !!! Comme le temps passe… Je chérirai à jamais notre danse !!! » Elle a ajouté les hashtags; toujours amoureuse, maa (mère), la Tour Eiffel, la bucket list d’Alisah, les carnets de voyage et la danse avec le destin à sa légende.





Les fans, les amis et les membres de la famille ont réagi au clip. Sa fille Renee Sen a commenté: « Tellement si spécial. » Pendant ce temps, Charu Asopa, l’ex-épouse du frère de Sushmita, Rajeev Sen, a réagi à la vidéo avec une émoticône en forme de cœur.

Les fans ont également adoré et exprimé leur amour et ont versé leur bénédiction à travers les commentaires. Un fan a écrit : « Je te vois élever tes filles comme tu es. Je ne peux pas dire à quel point cela me fait sentir. Vous les élevez pour qu’ils soient qui ils veulent être et bien plus encore ». Un autre fan a dit : « Elle a grandi maintenant, quelle chance d’avoir une mère comme toi ». Presque tout le monde dans la section des commentaires a fait l’éloge de la maternité de Sushmita et a versé des bénédictions pour l’avenir d’Alisah.

Sushmita Sen est une actrice et mannequin indienne, elle est également la première Indienne à remporter le titre de Miss Univers en 1994. Elle est la mère de deux filles adoptives Renee Sen et Alisah Sen. Sur le plan personnel, elle était dans un relation avec le modèle Rohman Shawl. Bien que le couple ait annoncé sa séparation en 2021, ils sont encore souvent aperçus ensemble.

Sushmita a récemment terminé les tournages de la saison 3 d’Aarya et son film Taali, basé sur la vie de l’activiste transgenre Gauri Sawant, sortira également en 2023.