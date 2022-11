Sushmita Sen célèbre le premier anniversaire de Ziana, le duo Charu Asopa-Rajeev Sen réagit

Alors que la fille de Charu Asopa et Rajeev Sen, Ziana, célébrait son premier anniversaire, la tante Sushmita Sen a exprimé son bonheur à travers les réseaux sociaux. Sur son Instagram, la star d’Arya a posté une photo d’elle, tenant le petit anniversaire, et l’a appelée “Bua ki jaan”.

Dans le message, Sushmita a écrit : “Regarde ce phénix fort et mystérieux ! Né en tant que Scorpion pour une raison ! Puisses-tu toujours te lever et régner !! Joyeux 1er anniversaire Ziana ! Que Dieu te bénisse toujours avec son meilleur !!! Merci pour ornant nos vies !!! #BuaKiJaan.’ Bien que Charu et Rajeev se dirigent vers le divorce, Sushmita a tagué la première dans son message avec son frère. L’actrice a en outre écrit : “Nous t’aimons petit Munchkin !!! #duggadugga Alisah didi @reneesen47 @subhra51 @sensubir @asopacharu @rajeevsen9.”

Consultez le poste





Charu Asopa a également réagi au message de Sush et a laissé tomber des émojis cardiaques. Rajeev a laissé tomber un cœur avec un emoji amulette nazar. Sushmita et Charu ont une excellente relation, et le premier s’assure d’aimer chaque message d’Asopa.

Parlant du mariage troublé de Charu et Rajeev, après avoir donné une seconde chance à leur mariage, le duo a décidé de mettre fin à leur relation. Charu Asopa et Rajeev Sen ont récemment confirmé qu’ils se séparaient après avoir donné une chance de plus de sauver leur mariage pour leur fille Ziana. Maintenant, dans une nouvelle interview, Charu Asopa a révélé que Rajeev la trompait lorsqu’elle était enceinte.

Récemment, ils ont annoncé leur séparation après avoir donné une seconde chance à leur mariage. En parlant à Pinkvilla, Charu a révélé la raison pour laquelle elle se sépare. Elle a dit que Rajeev avait commencé à la tromper lorsqu’elle était enceinte.

Elle a parlé de Rajeev qui lui avait levé la main et a déclaré: «J’ai partagé cette nouvelle avec tout le monde et toute la famille était au courant. Chaque fois que cela se produisait, je pensais que je ne vivrais pas ici et que je partirais. Mais quelque part, je l’ai tellement aimé que j’achèterais toutes ses excuses et tomberais amoureux d’elles. Et puis j’ai toujours pensé à lui donner des chances et à recommencer. Les 3,5 ans de mariage se sont écoulés en attendant notre nouveau départ. Pour les non-initiés, le couple s’est marié en 2019.