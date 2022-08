Sushmita Sen canalise sa sirène intérieure, fait de la plongée avec tuba ; Lalit Modi lâche un commentaire coquin [Watch Video]

Sushmita Sen et Lalit Modi ont été le sujet de conversation de la ville au cours des deux derniers jours pour leur relation. Sushmita et Lalit ont tous deux reçu beaucoup de critiques, en gros, les trolls les ont traqués pour la même chose. Sushmita Sen est actuellement en vacances en Sardaigne au milieu de tout le tapage autour de sa vie personnelle. Elle les rend également à sa manière sauvage et patronne avec ses publications sur les réseaux sociaux. Et maintenant, Sush et Lalit s’engagent dans les PDA des médias sociaux, semble-t-il. Lalit Modi a laissé tomber un commentaire affectueux sur le Aarya dernier post vidéo de l’actrice.

La nouvelle vidéo de Sushmita Sen attire l’attention

Sushmita Sen a beaucoup lâché la bombe hotness sur les réseaux sociaux ces jours-ci. Alors qu’elle se rendait au nouvelles de divertissement récemment pour sa relation avec IPL a trouvé Lalit Modi, ces jours-ci, elle a attiré l’attention pour ses publications sur les réseaux sociaux. Et il y a à peine quelques heures, Sushmita Sen a publié une vidéo dans laquelle elle a été vue en train de faire de la plongée avec tuba. Sushmita est vue toute seule dans la vidéo. La magnifique beauté portait une jupe blanche sur un monokini noir, semble-t-il. La vidéo présente l’ancienne Miss Univers sautant dans l’eau bleue. “Aligner, faire une pause, respirer, lâcher prise !!! Une leçon d’abandon, alors que je ressens l’étreinte matelassée de la mer Méditerranée !! Là où la vie a de la profondeur, je suis à fond !! Je vous aime les gars !!!” Sush a sous-titré le message. Vérifiez le ici:

Lalit Modi laisse un commentaire coquin sur le post de Sushmita

Lali Modi a laissé un commentaire coquet sur sa copine, le post de Sushmita Sen. Il a écrit “très sexy en Sardaigne” et a également posté quelques émoticônes. Alors que certains étaient d’accord avec le commentaire de Lalit, il y avait beaucoup de trolls en réponse à son commentaire sur le message de Sushmita. C’est Lalit Modi qui s’est fait troller. En fait, Lalit et Sushmita Sen ont été brutalement trollés depuis qu’il a officialisé sa relation avec Sushmita Sen. Découvrez le commentaire de Lalit ici :

Sushmita Sen est une patronne et elle ne se soucie généralement pas des trolls. Cependant, elle sait poser des limites et aussi les rendre de manière sauvage. Sushmita a révélé qu’elle est dans un endroit heureux dans sa vie en ce moment.