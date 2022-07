Sushmita Sen brise le silence après avoir été jugée pour avoir fréquenté Lalit Modi ; ‘Ça ne vous concerne pas’

Sushmita Sen a finalement rompu son silence sur sa relation avec Lalit Modi après que son annonce ait créé un énorme tapage sur Internet. Alors que Lalit Modi a laissé tomber l’annonce de sa sortie avec Sushmita, des tonnes d’internautes ont porté leur jugement sur l’actrice et l’ont même trollée pour avoir fréquenté Lalit Modi et ont déclaré qu’ils attendaient mieux d’elle. Alors que Sushmita, qui est connue pour vivre sa vie selon ses conditions, a réagi après avoir été jugée sur sa relation avec l’ancien président du PL, Lalit Modi, et a applaudi les trolls en disant que ce n’était pas leur affaire.

Sushmita Sen applaudit les trolls pour l’avoir jugée en couple avec Lalit Modi

Alors qu’elle a remercié ses fans pour leur amour et a même précisé qu’elle n’était ni mariée ni fiancée à Lalit Modi et qu’elle n’était entourée que d’AMOUR. Elle est allée sur son Instagram et a partagé des photos avec ses filles Alisha et Sarah et a écrit : “Je suis dans un endroit heureux !!! PAS MARIÉ SANS ANNEAUX Inconditionnellement entouré d’amour !!

Assez de clarification donnée maintenant à la vie et au travail !! Merci de partager mon bonheur toujours et pour ceux qui ne le font pas c’est #NOYB Quoi qu’il en soit !!! Je vous aime les gars !!! #duggadugga #yourstruly

Lalit Modi a pris d’assaut Internet en annonçant sa relation avec l’actrice de Bollywood Sushmita Sen. Hew a écrit : “Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #Maldives # sardaigne avec les familles – sans parler de mon #meilleurmoitié @sushmitasen47 – un nouveau départ une nouvelle vie enfin. Au-dessus de la lune”.

Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #Maldives # sardaigne avec les familles – sans parler de mon #meilleurmoitié @sushmitasen47 – un nouveau départ une nouvelle vie enfin. Au-dessus de la lune. ?????????? pic.twitter.com/Vvks5afTfz Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) 14 juillet 2022

Juste pour plus de clarté. Pas marié – juste sortir ensemble. Ça aussi ça arrivera un jour. ????????? pic.twitter.com/Rx6ze6lrhE Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) 14 juillet 2022

Le frère de Sushmita Sen a également été agréablement surpris par l’annonce de Lalit Modi et a déclaré qu’il attendait la confirmation de sa sœur pour la même chose.

Il a déclaré à TOI : ” Je suis agréablement surpris. Je parlerai à ma sœur avant de dire quoi que ce soit. Je n’en étais pas du tout conscient. Ma sœur n’a pas encore confirmé cela de sa part, donc je ne peux pas commenter car de maintenant”.

Rohman Shawl a également réagi sur sa relation avec Lalit Modi et cela montre que leur lien est plus fort que jamais.

Il a dit à Pinkvilla : “Soyons heureux pour eux na. L’amour est beau. Tout ce que je sais, c’est que si elle a choisi quelqu’un, il en vaut la peine !”.

Sushmita Sen et Lalit Modi sont devenus le sujet le plus brûlant de la ville de clinquant depuis qu’ils ont annoncé leur relation