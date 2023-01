Sushmita Sen assiste à un mariage familial avec l’ex Rohman Shawl, Charu Asopa retrouve également son ex-mari Rajeev Sen

Il s’agissait de retrouvailles pour la famille Sen lors de leur récent mariage de famille alors que Sushmita Sen assistait à la cérémonie avec son ex-petit ami Rohman Shawl avec qui il avait rompu en décembre 2021. Le frère de Sushmita, Rajeev Sen, a également été vu posant avec son ex-épouse Charu Asopa et leur fille Ziana lors de la cérémonie de mariage de son cousin Gaurav Sen à Kolkata.

Rajeev est allé sur son Instagram et a partagé quelques photos du mariage de famille avec juste une émoticône de cœur. Sur la première photo, toute la famille peut être vue ensemble, y compris les parents de Sushmita et ses deux filles Renee et Alisah. Rohman est vu tenant le mignon petit enfant Ziana dans ses bras, avec la famille Sen.

Dans les deux prochaines photos, Rajeev lui-même et son père Shubeer Sen peuvent être vus avec Ziana. Dans la dernière photo, Rajeev et Charu sont vus avec leur fille. Rajeev a également partagé un autre clic avec son père tenant Ziana dans ses bras et posant avec les filles de Sushmita, qu’il a sous-titré, “Baba avec ses trois petits-enfants”.









Les internautes se sont rendus dans la section des commentaires et ont exprimé leur joie de voir toute la famille réunie. Un utilisateur d’Instagram a écrit “Happy FAMILY”, en ajoutant quelques émojis au cœur rouge, tandis qu’un autre utilisateur a répondu : “Respectez-vous les uns les autres et vivez ensemble pour votre bébé”.

Un autre utilisateur d’Instagram a exprimé son inquiétude pour Ziana en écrivant un long message pour Rajeev et Charu qui disait : “La vie est courte les gars. Vous avez tous les deux fait des erreurs comme Rajeev le dit toujours, mais s’il vous plaît, ne gâchez pas le bonheur de Ziana. famille et parents ensemble. Elle est en sécurité avec vous tous. Il n’est pas prudent de garder Ziana avec ses femmes de chambre toujours car Charu est trop occupée. S’il vous plaît, Rajeev se rafistole et reste ensemble. Ziana a besoin de vous deux. Je sais que Rajeev, vous essayez mieux vaut sauver votre mariage pour le bien de Ziana mais Charu devrait le comprendre.”

LIRE | La photo de Sushmita Sen avec l’ex Rohman Shawl de la fête d’anniversaire de sa fille devient virale au milieu des rumeurs de rupture avec Lalit Modi