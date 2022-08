Sushmita Sen assiste à la projection de Laal Singh Chaddha avec l’ex-beau Rohman Shawl, les internautes disent “oh non Lalit Modi”

Quelques jours après avoir célébré l’anniversaire de sa mère avec sa famille et son ex-petit ami Rohman Shawl, l’ancienne Miss Univers et actrice Sushmita Sen a de nouveau été aperçue avec son ex-beau. Sushmita a été vue en train d’assister à la projection de Laal Singh Chaddha, vedette d’Aamir Khan, à Mumbai avec son ex Rohman Shawl et ses filles Renee et Alisah.

Une vidéo de Sushmita Sen arrivant à la projection de Laal Singh Chaddha est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, Sushmita est vue dans un ensemble coordonné bleu marine associé à des lunettes surdimensionnées et ses tresses laissées ouvertes. On la voit parler à d’autres invités lors de la projection tandis que Rohman marche aux côtés des filles de Sushmita, Renee et Alisah.

Peu de temps après le partage de la vidéo sur les réseaux sociaux, les internautes ont réagi à la réunion de Sushmita avec son ex Rohman. L’actrice d’Aarya a été brutalement trollée pour ses ‘baigairati’. “Sushmita sen ka dimagh kharab hogaya hai kabhi lalit kabhi rohman”, a écrit un utilisateur d’Instagram. “Oh non #lalitmodi”, a commenté un internaute. “Ajeeb begairti hai”, a commenté un autre utilisateur d’Instagram. “Ajeeb daastaan ​​hai Ye Kaha shuru Kaha khatm”, a écrit un autre utilisateur des médias sociaux.

LIS: Revue Twitter de Laal Singh Chaddha: Les cinéphiles qualifient le film d’Aamir Khan de «remarquable», de «meilleure expérience cinématographique»

Regardez la vidéo ci-dessous :





Pour ceux qui ne le savent pas, le 14 juillet, Lalit Modi a partagé une série de photos avec Sushmita Sen, annonçant qu’ils étaient en couple. Partageant le message, il a écrit : “Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #maldives #sardaigne avec les familles – sans parler de mon # partenaire plus beau @sushmitasen47 – un nouveau départ, une nouvelle vie enfin. Sur la lune. Dans L’amour ne signifie pas ENCORE mariage. MAIS UN QUE PAR LA GRÂCE DE DIEU ARRIVERA. JE VIENT D’ANNONCER QUE NOUS SOMMES ENSEMBLE.

LIS: Revue Twitter de Raksha Bandhan: Les cinéphiles disent que le film d’Akshay Kumar est “formidable”, appelez-le “meilleur film de 2022”

Plus tôt, Sushmita était en couple avec le mannequin Rohman Shawl, qu’elle a rencontré via Instagram en 2018, mais a rompu avec lui l’année dernière. “Nous avons commencé en tant qu’amis, nous restons amis !! La relation était terminée depuis longtemps… l’amour reste”, avait-elle posté sur son compte Instagram.

Quant à Laal Singh Chaddha, dirigé par Advait Chandan, la vedette d’Aamir Khan est une adaptation officielle en hindi du film primé aux Oscars en 1994, Forrest Gump.

Avant la sortie de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan, le film a déclenché la controverse après que “#BoycottLaalSinghChaddha” ait commencé à être tendance sur Twitter. Apparemment, certains utilisateurs de Twitter ont parcouru les archives et ont déterré la déclaration controversée d’Aamir “L’intolérance croissante de l’Inde” et l’ont diffusée sur le site de micro-blogging. Le film met également en vedette Kareena Kapoor Khan, Mona Singh et Naga Chaitanya dans des rôles de premier plan.