Sushmita Sen a-t-elle riposté aux trolls se moquant de sa relation avec Lalit Modi ? Découvrez le post super chaud et sauvage

Sushmita Sen et Lalit Modi ont annoncé leur relation il y a quelques semaines. Et depuis, l’actrice fait la une des journaux pour la même chose. Les internautes avaient beaucoup à dire sur La relation entre Sushmita Sen et Lalit Modi. Ils ont également parlé de l’ancienne flamme de Sushmita, Châle Rohman. Il y avait des mèmes sur eux et tous les deux ont été fortement moqués par tout le monde en ligne. Cependant, maintenant, il semble que Sushmita Sen ait riposté aux trolls avec un message super chaud et sauvage.

La publication sauvage de Sushmita Sen sur Instagram

La relation de Sushmita Sen avec Lalit Modi a été la plus grande tendance du nouvelles de divertissement au cours des deux dernières semaines. Alors qu’auparavant, elle était trollée pour son joyeux selfie, cette fois, il semble que Sush ait riposté aux trolls. Dans le post précédent, les internautes ont repéré des bouteilles d’alcool en arrière-plan du cadre de ses lunettes de soleil pour lesquelles elle a été trollée. Cette fois, Sushmita a posté un selfie et une photo d’un yacht. Sushmita est vue dans une robe à imprimé léopard noir et blanc. Sur la deuxième photo, elle prend un bain de soleil sur le yacht. “La femme a une attitude !!! Ouais, une très bonne !!!” Charu Asopa a également laissé tomber un cœur sur son message. Découvrez le poste ici:

Lalit Modi a critiqué les médias et les trolls

Après que Lalit Modi a annoncé une relation avec Sushmita Sen et tous les trolls, Lalit les a critiqués ainsi que les portails médiatiques. Il a écrit un long article disant que les gens peuvent être amis et que si le moment est venu, ils peuvent aussi tomber amoureux. La relation de Lalit Modi avec sa défunte épouse Minal Modi a également été évoquée dans les médias. Ses actes passés dans les cas présumés de fraude et de blanchiment d’argent ont également été largement discutés dans les médias après que sa relation avec Sushmita Sen a été rendue publique. Il a écrit qu’il est le petit-fils de Rai Bahadur Gurjarmal Modi et qu’il a acheté de l’argent et ne l’a pas pris.