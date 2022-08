Sushila remporte l’argent, Vijay décroche le bronze en judo ; L’haltérophile Harjinder se contente du bronze

L’Inde a remporté trois médailles lors de la quatrième journée alors que les stars du judo étaient au sommet de leur art aux Jeux du Commonwealth 2022. Shushila Devi Likmabam a remporté la médaille d’argent dans la catégorie féminine des 48 kg en s’inclinant face à Michaela Whitebool d’Afrique du Sud en finale. Elle a extrêmement bien performé tout au long de la journée avec des victoires sur Harriet Bonface du Malawi via ippon et Priscilla Morand de Maurice. Cependant, elle n’a pas été à la hauteur dans le combat pour la médaille d’or et s’est contentée d’une médaille d’argent.

Une autre star du judo, Vijay Kumar Yadav, a ajouté la deuxième médaille de l’Inde dans le sport en remportant le bronze dans la catégorie hommes 60 kg avec une victoire sur Petros Christodoulides de Chypre via Ippon avec un couple de Waza-ari pour cerner son adversaire.

Pendant ce temps, le spectacle impressionnant de l’Inde en haltérophilie s’est poursuivi lundi alors que Harjinder Kaur a remporté la médaille de bronze dans l’épreuve féminine de 71 kg. La Nigériane Joy Ogbonne Eze a échoué dans les trois tentatives d’épaulé-jeté alors que Harjinder a terminé troisième du décompte. Elle a soulevé un poids combiné de 212 kg. Pendant ce temps, Sarah Davies a remporté la médaille d’or avec un total de 229 kg et la Canadienne Alexis Ashworth s’est contentée de l’argent avec une levée combinée de 214 kg.

Ce n’était pas un début parfait pour Harjinder car elle a souffert lors de sa première tentative de 90 kg, mais est revenue en force avec ses deux tentatives suivantes – 90 kg et 93 kg. Dans l’épaulé-jeté, elle a commencé avec une grosse levée de 115 kg et l’a fait ressembler à une levée réglementaire. Avec la pression, Kaur a augmenté sa prochaine levée à 116 kg pour effacer une autre tentative, puis a prolongé son avance pour la troisième place avec une dernière levée de 119 kg.

L’équipe indienne de hockey masculin a gaspillé à deux reprises un avantage de 3 buts pour être tenue en échec 4-4 par les hôtes anglais dans un match de la poule B. L’Inde a pris une solide avance de 4-1 dans le match avec Mandeep Singh (13 ′, 22 ′) marquant un doublé et Lalit Kumar Upadhyay (3 ′) et Harmanpreet Singh (46 ′) inscrivant un but chacun. Mais avec Nicholas Bandurak (47 ′, 53 ′) marquant un doublé, et Liam Ansell (42 ′) et Phillip Roper (50 ′) ont marqué un but chacun, l’Angleterre a réussi à tenir le coup et a gagné un point du match joué à l’Université. du centre de hockey et de squash de Birmingham ici et a maintenu sa première position dans la table de la poule B.

Les pagayeurs indiens se sont extrêmement bien comportés contre le Nigeria lors de la demi-finale de l’équipe masculine. C’était un spectacle dominant de l’Inde alors qu’ils écrasaient le Nigeria 3-0 pour organiser un affrontement au sommet contre Singapour. G Sathiyan et Harmeet Desai ont remporté le match d’ouverture en double contre Olajide Omotayo et Abiodun Bode dans des matchs consécutifs pour donner le ton à la rencontre.

Faits saillants du CWG 2022, Jour 4

C’est Sharath Kamal, 40 ans, qui a remporté le deuxième match crucial en simple contre Quadri pour donner un gros avantage à l’Inde. Le score final était de 11-9, 7-11, 11-8, 15-13 en faveur de l’Indien. Le joueur indien le mieux classé, Sathiyan, a ensuite battu Omotayo 11-9, 4-11, 11-6, 11-8 pour remporter une belle victoire.

Pendant ce temps, les navetteurs ont également poursuivi leur course dominante en 2022 CWG alors qu’ils blanchissaient Singapour 3-0 pour entrer dans la finale par équipe mixte. En double masculin, Satwiksairaj Reddy et Chirag Shetty ont donné l’avantage à l’Inde en demi-finale avec une victoire 21-11, 21-12 contre Yong Kai Terry Hee et Andu Jun Kian Kwek. Le double médaillé olympique PV Sindhu a été clinique contre Jia Min Yeo, 19e, pour un résultat de 21-11, 21-12, portant l’avance de l’Inde à 2-0. Le navetteur Ace Lakshya Sen a déjoué le champion du monde en titre Loh Kean Yew pour aider l’Inde à organiser un affrontement au sommet contre la Malaisie.

L’équipe indienne de boulingrin s’est assuré une toute première médaille historique aux Jeux du Commonwealth après avoir battu la Nouvelle-Zélande 16-13 en demi-finale de l’épreuve féminine à quatre.

Le boxeur indien Amit Panghal a commencé sa campagne aux Jeux du Commonwealth avec une victoire facile alors qu’il a pris d’assaut les quarts de finale des poids mouches masculins (51 kg) lundi. Panghal, médaillé d’argent aux championnats du monde, a battu Namri Berri de Vanuatu par un verdict unanime.

Le boxeur poids plume Mohammad Hussamudin a réussi deux sur deux alors qu’il s’est également qualifié pour les quarts de finale avec une victoire similaire de 5-0 sur Mohammad Salim Hossain du Bangladesh en huitièmes de finale.

Au 50 mètres nage libre hommes en para-natation, Suyash Narayan Jadhav a terminé 5e du 50 mètres nage libre hommes S7. Alors que Niranjan Mukundan s’est retrouvé à la 7e place dans la même épreuve.

Srihari Nataraj a terminé 5e de la finale du 50 m dos masculin avec un temps de 25,23 secondes.

Le meilleur joueur de squash de l’Inde, Saurav Ghosal, s’est qualifié pour les demi-finales du simple messieurs, mais Joshna Chinappa s’est inclinée face à la Canadienne Hollie Naughton en quarts de finale du simple dames lundi.

