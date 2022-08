Sushila Devi est en finale du CWG 2022, et trois autres judokas sont en lice pour les rondes des médailles.

La judoka indienne Sushila Devi Ikmabam a marqué un ippon dans les dernières secondes de son affrontement en demi-finale avec Priscilla Morand de Maurice dans la division féminine de 48 kg pour assurer à l’Inde une médaille dans la compétition de judo des Jeux du Commonwealth.

Les Indiens sont également en lice pour trois médailles de bronze en judo alors que Vijay Kumar Yadav en 60 kg hommes, Jasleen Singh Saini en 66 kg hommes et Suchika Tariyal en 57 kg femmes ont atteint les éliminatoires pour la médaille de bronze. L’Inde a remporté trois médailles d’argent et cinq de bronze aux Jeux du Commonwealth alors que le judo est apparu au programme par intermittence depuis 1990. Il a été disputé lors de l’édition 2014 à Glasgow mais a été abandonné pour l’édition 2018 à Gold Coast.

Sushila Devi, qui a participé aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, a maintenant la chance de remporter une première médaille d’or pour le pays lorsqu’elle affrontera Michaela Whitebool d’Afrique du Sud en finale plus tard lundi soir. Sushila, qui a remporté une médaille d’argent chez les femmes de 48 kg aux Jeux du Commonwealth de 2014 à Glasgow, était en superbe forme alors qu’elle affrontait la fille de Maurice qui a reçu un Shido, une pénalité mineure, dans les 30 premières secondes de leur match.



Sushila a également obtenu quelques Shidos dans le combat de trois minutes avant de lancer une belle attaque et de jeter son adversaire sur le dos avec seulement quelques secondes restantes pour remporter un Ippon, le score le plus élevé possible dans un match de judo, pour sceller la victoire. Plus tôt dans la matinée, Sushila a battu Harriet Bonface du Malawi par ippon pour atteindre les demi-finales.

Chez les 60 kg masculins, Vijay Kumar a bien commencé et a remporté son match du premier tour avant de s’incliner face à l’Australien Joshua Katz en quart de finale. Il est entré dans les rondes de repêchage et a battu Dylan Munro d’Écosse par un Waza-Ari pour organiser un match pour la médaille de bronze contre Petros Christodoulides de Chypre dans la soirée.

Chez les hommes de 66 kg, Jasleen Singh Saini a perdu contre l’Écossais Finlay Allan en demi-finale par un Ippon et figurera désormais dans le match pour la médaille de bronze contre l’Australien Nathan Katz.

Chez les femmes de 57 kg, Suchika Tariyal a perdu contre la Canadienne Christa Deguchi du Canada en quart de finale 11-0 par un Ippon avant de passer par la phase de repêchage en battant Donne Breytenbach d’Afrique du Sud par un ippon pour organiser un affrontement pour la médaille de bronze avec Christianne Legentr de Maurice dans le match pour la médaille de bronze.

