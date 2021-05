Sushil Kumar toujours en fuite, la police de Delhi enregistre les déclarations des victimes

Cela fait presque une semaine que l’ancien champion national de 23 ans, Sagar Rana, a été battu à mort et quelques-uns ont été blessés après des affrontements entre deux groupes de lutteurs qui ont éclaté mardi soir au parking du stade Chatrasal.

La police de Delhi a enregistré dimanche les déclarations des victimes de la bagarre et a révélé que l’affrontement avait eu lieu lors de la libération d’un appartement dans le quartier de Model Town. Les victimes ont allégué que Kumar et ses associés avaient enlevé Sagar de sa maison à Model Town pour lui donner une leçon pour l’avoir malmené devant d’autres lutteurs.

Selon la police, la bagarre a eu lieu entre Kumar, Ajay, Prince, Sonu, Sagar, Amit et d’autres dans le parking. Par la suite, la police a enregistré l’affaire en vertu des articles du Code pénal indien (IPC) et de la loi sur les armes au poste de police de Model Town. Le double médaillé olympique Sushil Kumar, qui a été nommé dans la FIR dans cette affaire, est en fuite et des efforts sont en cours pour le retrouver.

Les victimes ont également allégué que Kumar était présent sur les lieux où l’incident a eu lieu.

Le Dr Guriqbal Singh Sidhu du DCP supplémentaire (district du Nord-Ouest) a déclaré: «Nous avons enregistré les déclarations de toutes les victimes et elles ont toutes fait des allégations contre Sushil Kumar. Nous avons déposé une FIR pour meurtre, enlèvement, complot criminel et menons des raids pour attraper Sushil Kumar. «

«La scène du crime et les cinq véhicules ont été inspectés. Au cours de l’inspection, un canon à double canon chargé de cinq cartouches vivantes a été retrouvé dans un Scorpion et deux bâtons en bois ont également été récupérés sur place », a-t-il ajouté. La police avait appréhendé un prince Dalal (24 ans), un habitant de Jhajjar dans l’Haryana, et lui avait confisqué un pistolet à double canon.

La police a en outre révélé qu’au cours de l’enquête, elle avait également trouvé une vidéo enregistrée de l’incident à partir du téléphone portable de l’accusé Prince Dalal, dans laquelle les visages de tous les assaillants peuvent être vus. «Dalal a été arrêté sur place et nous avons saisi son téléphone portable, deux pistolets à double canon ainsi que sept cartouches de 12 alésages en sa possession. Après enquête, nous avons constaté que les armes étaient enregistrées au nom d’un habitant du village d’Ashoda dans le Jhajjar de Haryana », ont déclaré des sources policières. L’Indian Express.

«Ce n’était pas un cas d’intrusion. Les accusés ont emmené les victimes à l’intérieur du stade où ils les ont agressées dans le parking. Kumar était présent sur les lieux lorsque l’incident s’est produit, cependant, la police enquête sur son rôle dans l’agression « , a déclaré une source officielle. PTI.

Pendant ce temps, des raids sont menés par la police de Delhi à la périphérie de Delhi, Uttarakhand et Haryana pour attraper Kumar, qui prend la fuite.

(Avec les entrées de PTI)

