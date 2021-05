Sushil Kumar, S Sreesanth et d’autres athlètes indiens qui ont eu des démêlés avec la loi

Les enfants adorent les athlètes parce qu’ils réalisent leurs rêves. Il s’agit d’un célèbre dialogue du film de George Clooney «Up in the Air». Presque personne ne peut être en désaccord avec cela. Le sport a le pouvoir d’inspirer les gens et d’enseigner également des leçons importantes dans la vie. Les gens utilisent souvent le sport comme métaphore de la vie. Et en raison de leur travail acharné, de leur talent et de leurs histoires inspirantes, les sportifs deviennent souvent des idoles pour des millions de personnes à travers le monde. Cependant, tout le monde ne parvient pas à répondre aux attentes. Certains tombent en disgrâce après avoir été impliqués dans des actes antisportifs ou même des activités criminelles dans certains cas et gâchent la réputation de toute leur vie. Le dernier à rejoindre cette liste est le double médaillé olympique indien Sushil Kumar.

Kumar, le lutteur le plus décoré d’Inde, a été arrêté dimanche matin pour implication présumée dans le meurtre d’un autre lutteur Sagar Rana à Delhi. Il s’est enfui pendant près de 20 jours.

La police de Delhi avait annoncé une récompense de Rs 1 lakh pour les informations conduisant à l’arrestation de Sushil Kumar. Une récompense de Rs 50 000 a également été annoncée pour l’arrestation de son associé Ajay Kumar.

Affaire de meurtre au stade Chhatrasal: évasion, exposition et une épingle – Comment Sushil Kumar a été attrapé

Ils avaient également déposé un FIR dans l’affaire en vertu des articles 302 (meurtre), 308 (homicide coupable), 365 (enlèvement), 325 (causant des blessures graves), 323 (blessant volontairement), 341 (contention injustifiée) et 506 (crime intimidation entre autres.

Voici une liste de sportifs indiens qui ont eu des démêlés avec la loi:

S Sreesanth – Joueur de cricket indien

En 2013, il a été arrêté par la police de Delhi pour avoir fait des piqûres en 2013. Il a avoué l’avoir fait pendant ses cinq jours de garde à vue. Deux ans plus tard, le tribunal MCOCA de la Patiala House de Delhi a abandonné les charges retenues contre lui. En 2018, la BCCI a rejeté la demande de Sreesanth d’assouplir l’interdiction et de lui permettre de jouer au cricket de comté en Angleterre. Deux ans plus tard, l’interdiction à vie pour des prétendus trucages dans les jeux IPL a été réduite à sept ans. Après avoir purgé l’interdiction, il est retourné au cricket de compétition au début de cette année en représentant le Kerala dans un match du Trophée Syed Mushtaq Ali contre Pondichéry à Mumbai.

Navjot Singh Sidhu – Joueur de cricket indien

Il a été arrêté par la police en 1991 pour avoir agressé Gurnam Singh et en 2006 à la suite d’un incident de rage au volant. L’incident remonte au 27 décembre 1988 lorsque Sidhu et son cousin avaient battu Gurnam Singh et deux autres personnes dans ce qui a été décrit comme une affaire de rage au volant. Gurnam Singh est décédé plus tard. Le 12 avril 2018, le gouvernement du Pendjab a soutenu la décision de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana de condamner le ministre. Il a déclaré à la cour suprême que la victime de 65 ans était décédée après un coup de poing du joueur de cricket devenu politicien. La Cour suprême a acquitté en 2018 l’ancien joueur de cricket et ministre du Tourisme du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, des accusations d’homicide coupable dans une affaire de rage au volant vieille de 30 ans pour laquelle il a été condamné à trois ans de prison. Un banc du juge J. Chelameswar et du juge Sanjay Kishan Kaul a acquitté Sidhu d’homicide coupable ne correspondant pas à des accusations de meurtre, mais l’a condamné pour avoir causé des blessures simples et lui a imposé une amende de 1 000 roupies sans aucune peine de prison.

Iqbal Singh Boparai – Lanceur de poids

Il a été accusé du double meurtre de sa propre mère et épouse aux États-Unis. Singh, 62 ans, du comté de Delaware en Pennsylvanie a appelé la police dimanche matin pour admettre son crime, ont déclaré des responsables cités par The Philadelphia Inquirer. Lorsque la police est arrivée au domicile de Singh dans le canton de Newtown, elle a trouvé Singh couvert de sang, souffrant de coups de couteau auto-infligés. À l’intérieur se trouvaient les corps des deux femmes, selon le rapport. L’ancien lanceur de poids a remporté une médaille de bronze au championnat asiatique d’athlétisme de 1983, qui s’est déroulé au Koweït. Cela est resté la plus grande réussite de sa carrière sportive avant qu’il ne déménage aux États-Unis. Il travaillait comme chauffeur de taxi, selon les médias américains. Singh a été emmené dans un hôpital de la région pour le traitement de blessures auto-infligées, où il reste en garde à vue, a rapporté NBC News.

Tanveer Hussain – compétiteur de raquettes

L’athlète indien a été inculpé aux États-Unis en 2017 pour avoir agressé sexuellement une fille mineure, quelques jours après son arrivée du Cachemire pour une compétition de raquettes. Tanveer Hussain a été inculpé par un grand jury du comté d’Essex pour avoir prétendument eu des contacts inappropriés avec une fille de 12 ans de Saranac Lake au début de l’année.

Hussain avait été arrêté en mars pour avoir agressé sexuellement la mineure, deux jours après avoir participé aux championnats du monde de raquette au Dewey Mountain Recreation Center. « Hussain aurait soumis une jeune fille de 12 ans à des contacts sexuels et aurait eu des conversations inappropriées avec ledit enfant pendant son séjour à Saranac Lake », a déclaré Sprague, citant le rapport. La fille mineure avait déclaré à la police que le la nuit de février, deux jours après la course de raquettes, Tanveer Hussain l’avait embrassée deux fois et l’avait pelotée.

Tanveer Hussain avait attiré beaucoup d’attention avant d’arriver aux États-Unis pour le championnat de raquette après que l’ambassade des États-Unis à New Delhi lui ait refusé, ainsi qu’à un autre athlète, des visas à peu près au même moment où le président Donald Trump avait émis un ordre interdisant de voyager aux États-Unis de sept musulmans à dominante musulmane. des pays.

Même si l’Inde ne faisait pas partie des sept pays, le refus de visa à Tanveer Hussain et à l’autre athlète était considéré comme associé au décret.

Deepak Pahal – Boxeur

En 2016, Pahal a aidé un gangster à s’échapper de la garde à vue alors qu’il était emmené devant un tribunal de Haryana et a été arrêté par la police criminelle de Delhi. Actuellement, le boxeur devenu gangster, détient une récompense de Rs 2 lakh pour son rôle dans quatre meurtres, l’extorsion. Pahal, qui avait concouru dans la division poids léger 60 kg, avait remporté la médaille d’or de l’épreuve nationale de boxe junior en 2011 à Pune et en 2012, il a représenté l’Inde au tournoi de boxe Haydev Aliyev Cup en Ouzbékistan. En décembre 2012, la Fédération indienne de boxe a été interdite par l’organisme international pour avoir truqué les élections. L’interdiction signifiait la fin de tous les tournois internationaux et cela a le plus affecté Pahal. Toute médaille acquise dans les événements nationaux aurait aidé les boxeurs à obtenir des emplois gouvernementaux dans le quota sportif.

La vie de Pahal n’est plus jamais redevenue la même et il a été expulsé de l’auberge de l’Autorité sportive de l’Inde (SAI) à Sonepat après qu’une plainte ait été déposée contre lui pour avoir, semble-t-il, brisé la mâchoire d’un autre boxeur lors d’une bagarre.

Jai Bhagwan – Boxeur

Le double médaillé des Championnats d’Asie et lauréat Arjuna Jai ​​Bhagwan, qui était inspecteur de la police de Haryana, a été suspendu pour avoir agressé un directeur d’hôtel. en 2015, Bhagwan a également été suspendu à la suite d’allégations selon lesquelles il avait accepté un pot-de-vin de Rs.1 lakh. Bhagwan, qui a reçu le prix Arjuna en 2014, travaille avec la police de Haryana en tant qu’inspecteur et est affecté dans le district de Hisar. Bhagwan aurait reçu le montant du pot-de-vin de trois joueurs qui ont été arrêtés en août dans le district de Haryana à Hisar, a déclaré un responsable de la police. L’un des joueurs arrêtés, un homme d’affaires, avait approché la police avec une plainte contre Jai Bhagwan.

Il a allégué que Bhagwan exigeait 10 000 roupies de plus par l’intermédiaire du gendarme Anil Kumar, même après que le paiement antérieur de 1 lakh de roupies lui ait été versé comme pot-de-vin pour libérer les joueurs. Jai Bhagwan a représenté l’Inde aux Jeux olympiques, aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux asiatiques et à d’autres événements internationaux. Il a remporté une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de 2010.

