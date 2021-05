Sushil Kumar pris sur place pour la reconstruction de la scène du crime

La division criminelle de la police de Delhi a remporté mardi un lutteur médaillé olympique Sushil Kumar au stade Chhatrasal pour recréer la scène du crime dans le cas présumé de conflit de propriété qui a conduit à la mort d’un lutteur là-bas, ont déclaré des responsables.

Kumar et son associé Ajay ont été arrêtés dimanche à Mundka, à l’extérieur de Delhi. L’équipe de police s’est rendue sur les lieux du crime dans la matinée et était de retour à midi, ont indiqué des responsables.

«Une équipe de Crime Branch enquêtant sur l’affaire s’est rendue au stade Chhatrasal dans le cadre de l’enquête. Kumar a également été emmené sur place pour recréer la scène du crime et vérifier la séquence des événements qui se sont déroulés le jour de l’incident », a déclaré un haut responsable de la police.

Kumar a également été interrogé pendant près de quatre heures lundi, ont déclaré des responsables, ajoutant qu’ils enquêtaient sur l’affaire sous différents angles.

Un haut fonctionnaire avait déclaré plus tôt que Kumar avait été interrogé pour déterminer la séquence des événements qui s’étaient déroulés et qui avaient conduit le crime, ainsi que pour savoir où il se trouvait après l’incident.

«Il a également été interrogé sur ses associés et amis qui l’ont aidé à se cacher. Il sera emmené sur place pour recréer la scène du crime, avait indiqué l’officier. Un lutteur de 23 ans est mort et deux de ses amis ont été blessés après avoir été agressés par Kumar et d’autres à l’intérieur du stade Chhatrasal.

L’incident s’est produit dans la nuit des 4 et 5 mai à la suite d’un différend lié à une propriété située dans le secteur de Model Town.

