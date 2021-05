Sushil Kumar interrogé pendant 4 heures dans le cadre de l’affaire du meurtre du stade Chhatrasal

Double médaillé olympique Sushil Kumar, arrêté dans le cadre de l’affaire de bagarre au stade Chhatrasal qui a conduit à la mort d’un lutteur ici, a été interrogé pendant près de quatre heures, a annoncé lundi la police de Delhi. Kumar et son associé Ajay ont été arrêtés dimanche dans la région de Mundka, à l’extérieur de Delhi. Les responsables ont déclaré qu’ils enquêtaient sur l’affaire sous différents angles. «Nous interrogeons Kumar pour déterminer la séquence des événements qui se sont déroulés et qui ont conduit le crime et aussi pour savoir où il se trouve après l’incident. Il a également été interrogé sur ses associés et amis qui l’ont aidé à se cacher. Il sera emmené sur place pour recréer la scène du crime », a déclaré l’officier.

La police avait déclaré plus tôt que l’incident avait eu lieu en raison d’un différend concernant une propriété dans la région de la ville modèle. «Ce n’était pas un cas d’intrusion. Les accusés ont emmené les victimes à l’intérieur du stade où ils les ont agressées dans le parking. Sushil Kumar était présent sur les lieux lorsque l’incident a eu lieu. Cependant, la police enquête sur son rôle dans l’agression », avait déclaré une source officielle.

La police a déclaré qu’un nouvel interrogatoire de Kumar permettra de déterminer si la bagarre avait eu lieu à cause d’un conflit de propriété. « Le motif de l’attaque du lutteur Sagar Rana et de ses amis, Sonu et Amit Kumar, qui ont été blessés ne sera clair que lors de l’interrogatoire », a déclaré la police.

La police, cependant, a refusé de divulguer des détails sur une prétendue vidéo de l’incident que Kumar aurait demandé à son associé d’enregistrer. La police enquête également sur le lien entre Sushil Kumar et le gangster présumé Kala Jathedi, dont le neveu Sonu a également été blessé dans la bagarre, ont indiqué des responsables.

Un lutteur de 23 ans est mort et deux de ses amis ont été blessés après avoir été agressés par Kumar et d’autres à l’intérieur du stade Chhatrasal. L’incident s’est produit dans la nuit des 4 et 5 mai à la suite d’un différend lié à une propriété située dans le secteur de Model Town. Le prince Dalal (24 ans), un habitant du Jhajjar de Haryana, avait été appréhendé dans le cadre de l’affaire et un pistolet à double canon avait été saisi de sa possession. La police avait déclaré avoir saisi deux pistolets à double canon, sept cartouches vivantes, deux bâtons en bois et cinq voitures dans le cadre de l’affaire.

La police a annoncé dimanche que l’affaire, qui fait actuellement l’objet d’une enquête par la police du district du nord-ouest, sera officiellement transférée à la Direction de la criminalité d’ici lundi. Sushil Kumar a quitté la ville dès qu’il a appris la mort du lutteur, avait déclaré la police, ajoutant que plusieurs équipes avaient été formées pour le retrouver ainsi que son aide, mais qu’il changeait régulièrement de lieu. Plusieurs équipes, dont le Service de la criminalité et quatre équipes de la cellule spéciale, ont mené des raids à Delhi, dans l’Uttar Pradesh, dans l’Uttarakhand, dans l’Haryana et au Pendjab.

La police de Delhi avait annoncé une récompense de Rs 1 lakh pour les informations conduisant à l’arrestation de Sushil Kumar, qui était depuis en fuite. Une autre récompense de Rs 50 000 a été annoncée pour l’arrestation d’Ajay. La magistrate métropolitaine Divya Malhotra avait accordé à la police la garde à vue de Sushil Kumar pendant six jours, qui a été physiquement présentée au tribunal.

Auparavant, un tribunal de Delhi avait refusé d’accorder une caution anticipée au double médaillé olympique, affirmant qu’il était à première vue le principal conspirateur et que les allégations contre lui étaient de nature sérieuse.

La police de Delhi a déposé un FIR dans l’affaire en vertu des articles 302 (meurtre), 308 (homicide coupable), 365 (enlèvement), 325 (causant des blessures graves), 323 (blessant volontairement), 341 (contrainte injustifiée) et 506 (criminel) intimidation) du Code pénal indien (IPC). L’affaire a également été enregistrée en vertu des articles 188 (désobéissance à l’ordre d’un fonctionnaire), 269 (acte de négligence susceptible de propager l’infection d’une maladie), 120-B (complot criminel) et 34 (intention commune) de l’IPC et divers articles de la Loi sur les armes.

