Sushil Kumar et son associé arrêtés par la cellule spéciale de la police de Delhi dans l’affaire du meurtre de Chhatrasal: rapport

Le double médaillé olympique indien, le lutteur Sushil Kumar, a été arrêté dans le cadre de la bagarre au stade Chhatrasal qui a conduit à la mort du lutteur international Sagar Rana par la cellule spéciale de la police de Delhi. Sushil Kumar a été arrêté à Delhi dimanche matin. La police a également arrêté le double médaillé olympique, l’ami de Sushil Kumar, qui accompagnait le lutteur depuis le meurtre de Sagar Rana.

Plus tôt aujourd’hui, ANI a rapporté qu’un haut fonctionnaire de la police de Delhi a démenti les informations selon lesquelles Sushil Kumar aurait été arrêté. Cette nouvelle est venue après samedi, il a été largement rapporté que le lutteur décoré avait été attrapé par la police de Delhi près de Jalandhar pour des liens présumés avec le meurtre de l’ancien lutteur international Sagar Dhankar.«Le lutteur Sushil Kumar n’a pas encore été arrêté. Une équipe de la police de Delhi est présente au Pendjab « , a déclaré un haut fonctionnaire de la police de Delhi. ANI.

IANS a également rapporté que son associé Ajay Kumar, accusé dans cette affaire, a également été arrêté.

La police de Delhi avait annoncé une récompense de Rs 1 lakh pour les informations conduisant à l’arrestation de Sushil Kumar. Une récompense de Rs 50 000 a également été annoncée pour l’arrestation de son associé Ajay Kumar, qui s’est enfui dans l’affaire, avait indiqué la police.

Un tribunal de Delhi avait émis des mandats non exécutoires contre Sushil Kumar et six autres personnes. Cela est arrivé quelques jours après qu’un avis de surveillance a été émis contre le lutteur dans l’affaire.

Ils avaient également déposé un FIR dans l’affaire en vertu des articles 302 (meurtre), 308 (homicide coupable), 365 (enlèvement), 325 (causant des blessures graves), 323 (causant volontairement des blessures), 341 (contention injustifiée) et 506 (criminel intimidation). Il a également été enregistré sous 188 (désobéissance à l’ordre par un fonctionnaire), 269 (acte de négligence susceptible de propager l’infection d’une maladie), 120-B (complot criminel) et 34 (intention commune) du Code pénal indien et divers articles sous la loi sur les armes

Le 4 mai, deux groupes de lutteurs se sont affrontés au stade Chhatrasal, entraînant la mort de Dhankar, 23 ans, en raison des blessures qu’il a subies pendant la bagarre.

Le tribunal de Delhi avait également émis un mandat de non-mise en liberté (NBW) contre Kumar.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici