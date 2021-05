«  Sushil Kumar est impliqué  » – allègue un lutteur blessé dans une bagarre de Chhatrasal

La police de Delhi a annoncé jeudi qu’elle effectuait des raids à la recherche du double médaillé olympique Sushil Kumar et d’autres personnes en relation avec une bagarre qui a conduit à la mort d’un lutteur à l’intérieur du complexe du stade Chhatrasal au nord de Delhi.

Selon Indian Express, la police de Delhi a déclaré que l’un des blessés, Sonu Mahal, a allégué que Sushil Kumar était impliqué dans l’incident.

Un haut responsable de la police a déclaré que Kumar, le seul Indien à avoir remporté deux médailles olympiques individuelles, n’avait pas encore rejoint l’enquête.

Des équipes ont été formées et des raids sont en cours à Delhi et dans les États voisins, a indiqué la police. Un lutteur de 23 ans est mort et deux de ses amis ont été blessés après avoir été brutalement agressés par d’autres lutteurs à l’intérieur du stade Chhatrasal.

La police de Delhi mène des raids à la périphérie de Delhi et de Haryana pour attraper Sushil en fuite.

«Nous avons enregistré la déclaration de l’une des victimes, Sonu Mahal, qui a fait des allégations contre Sushil Kumar. Nous menons des raids pour attraper Sushil Kumar. Au cours de l’enquête, nous avons constaté jusqu’à présent que les assaillants venaient de l’extérieur », a déclaré le Dr Guriqbal Singh Sidhu, DCP supplémentaire (district du Nord-Ouest), cité par Indian Express.

L’incident s’est produit dans la nuit de mardi et de mercredi à la suite d’un différend lié à une propriété située dans la région de Model Town. Le prince Dalal (24 ans), un habitant du Jhajjar de Haryana, a été appréhendé dans le cadre de l’affaire et un pistolet à double canon a été saisi de sa possession.

Selon la police, un lutteur de 23 ans est mort et ses deux amis ont été blessés après avoir été brutalement agressés par d’autres lutteurs à l’intérieur du stade Chhatrasal, dans le nord de la ville. La police a déclaré que dans la nuit de mardi et mercredi, une information concernant des tirs à l’intérieur du stade Chhatrasal avait été reçue au poste de police de Model Town.

La police est arrivée sur place et a trouvé cinq voitures garées dans le parking du stade. Au cours de l’enquête, il a été constaté qu’une querelle aurait eu lieu entre Kumar, Ajay, Prince, Sonu, Sagar, Amit et d’autres dans le parking. Par la suite, la police a enregistré une affaire en vertu des sections pertinentes du Code pénal indien (IPC) et de la loi sur les armes au poste de police de Model Town à cet égard, ont-ils déclaré dans un communiqué. Les blessés ont été transférés à l’hôpital BJRM pour y être soignés. Ils ont été identifiés comme Sagar, un résident de Model Town, Amit Kumar (27 ans), un résident de Rohtak à Haryana, et Sonu (35 ans), un résident de Sonipat à Haryana, ont-ils déclaré.

«La scène du crime ainsi que les cinq véhicules ont été inspectés. Lors de l’inspection, un pistolet chargé à double canon avec cinq cartouches vivantes a été trouvé dans un Scorpion et deux bâtons en bois ont également été récupérés sur place. «Les cinq véhicules et armes d’offense ont été saisis. La scène du crime a en outre été inspectée par des experts légistes du FSL, Rohini », a déclaré au PTI le commissaire adjoint supplémentaire de la police (nord-ouest), Guriqbal Singh Sidhu.

Au cours de l’enquête, des informations concernant la mort de Sagar et les blessures de Sonu ont été reçues du Trauma Center, Civil Lines, à la suite desquelles les sections 302, 365, 120B de l’IPC ont été enregistrées, a-t-il déclaré. Plusieurs équipes ont été constituées pour retrouver les personnes présumées. Des preuves techniques relatives à cet incident ont été obtenues.

Les détails des véhicules récupérés sont également obtenus auprès de l’autorité concernée, a indiqué la police. Un prince Dalal (24 ans), un résident de Jhajjar dans l’Haryana, a été appréhendé dans cette affaire, ainsi qu’un pistolet à double canon, ont-ils déclaré. La police a déclaré avoir récupéré deux pistolets à double canon, sept cartouches vivantes, deux bâtons en bois et cinq voitures.

Des sources officielles ont affirmé que l’incident avait eu lieu en raison d’un différend foncier dans la région de Model Town. «Ce n’était pas un cas d’intrusion. Les accusés ont emmené les victimes à l’intérieur du stade où ils les ont agressées dans le parking. Sushil Kumar était présent sur les lieux lorsque l’incident s’est produit, cependant, la police enquête sur son rôle dans l’agression », avait déclaré une source officielle au PTI.

(Avec des entrées de PTI)

