Sushil Kumar envoyé en détention judiciaire de 9 jours par le tribunal de Delhi

Cour Rohini envoyé Sushi Kumar à 9 jours de garde à vue.

La police de Delhi a suspendu les licences d’armes du lutteur Sushil Kumar et de l’homme d’affaires Navneet Kalra alors qu’ils font face à des affaires pénales, ont annoncé mardi des responsables.

Leurs licences ont été suspendues lundi, ont-ils déclaré, ajoutant que la police avait décidé de les annuler. Le co-commissaire de police (licences) OP Mishra a déclaré : « Nous avons suspendu les licences d’armes de Kumar et de Kalra avec effet immédiat. Le processus d’annulation de leurs licences a été engagé. Ils ont reçu des avis expliquant pourquoi leurs licences ne devraient pas être annulées. »

« Nous l’avons fait sur la base des rapports des agences d’enquête concernées et de la police locale dans les affaires pénales récemment enregistrées contre eux », a déclaré Mishra. Le double médaillé olympique Sushil Kumar, ainsi que ses associés, ont été arrêtés en lien avec le meurtre d’un lutteur au stade Chhatrasal ici. Kumar et ses associés auraient agressé le lutteur Sagar Dhankar et deux de ses amis – Sonu et Amit Kumar – dans la nuit du 4 au 5 mai. Sagar a succombé à ses blessures plus tard.

La police a déclaré qu’un total de neuf personnes, dont Kumar, avaient été arrêtées jusqu’à présent en lien avec l’incident. En outre, la police de Delhi a arrêté Kalra pour prétendue commercialisation noire et accumulation de concentrateurs d’oxygène. La police a récupéré 524 concentrateurs d’oxygène ont été récupérés dans les restaurants Khan Chacha, Town Hall et Nege & Ju appartenant à Kalra dans la capitale nationale.

Un tribunal de Delhi a accordé samedi une libération sous caution à Kalra. L’homme d’affaires a été arrêté à Gurugram le 16 mai. Il était en fuite depuis que la police a perquisitionné ses restaurants et saisi les dispositifs médicaux. La police a affirmé que les concentrateurs étaient importés de Chine et étaient vendus à un prix exorbitant de Rs 50 000 à 70 000 pièce par rapport à son coût de Rs 16 000 à Rs 22 000.

(Avec des entrées de PTI)

