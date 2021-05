Sushil Kumar condamné à 6 jours de garde à vue dans une affaire de meurtre au stade Chhatrasal

Un tribunal de Delhi a envoyé dimanche un lutteur et un médaillé olympique Sushil Kumar, arrêté en lien avec son implication présumée dans la mort d’un lutteur de 23 ans au stade Chhatrasal de la ville, à six jours de garde à vue. La police a interrogé Sushil Kumar à l’intérieur du tribunal, puis a demandé sa garde à vue pendant 12 jours pour un nouvel interrogatoire sur l’affaire. Le magistrat métropolitain de service Divya Malhotra lui a toutefois accordé six jours de garde à vue, ainsi que le co-accusé Ajay. Le procureur général supplémentaire Atul Shrivastava, représentant la police de Delhi, a déclaré que certaines images de vidéosurveillance, l’arme présumée utilisée pour commettre les infractions ainsi que les téléphones portables n’avaient pas encore été récupérés par la police alors qu’il demandait 12 jours de garde à vue.

Sushil Kumar échappait à son arrestation et il est en fuite depuis près de trois semaines. Selon la police, lui et ses associés auraient agressé son compatriote Sagar Dhankar et ses deux amis Sonu et Amit Kumar au stade le 4 mai au soir. Dhankar a succombé à ses blessures plus tard.

Shrivastava a ajouté que l’accusé devrait être emmené dans divers États aux fins d’interrogatoire et que 12 jours de détention provisoire étaient justifiés dans le contexte des directives Covid-19.

L’avocat de Sushil Kumar a contesté cet argument et a soutenu que des mandats non exécutoires avaient été émis contre les accusés, ce qui montre que la police les a déjà tous identifiés.

La police ne peut pas demander la garde de Sushil Kumar aux fins d’identification d’autres personnes alors que son client avait déjà déclaré qu’il était faussement impliqué dans l’affaire, a-t-il déclaré.

Shrivastava, cependant, a insisté sur le fait que l’interrogatoire de détention de Kumar était nécessaire pour déterrer le complot et le mobile de l’infraction.

La police, dans le rapport de situation contestant la demande de mise en liberté provisoire de Sushil Kumar, a cité le rapport d’autopsie, qui affirmait que la cause du décès était «des dommages cérébraux dus au dande ki pitaayi (coups avec des bâtons de bois)».

Dans le plaidoyer de mise en liberté provisoire, Sushil Kumar a déclaré: «Les victimes impliquent faussement le requérant parce qu’il avait demandé à Sagar de quitter sa propriété, car celle-ci était utilisée à mauvais escient par lui. Il est également connu de toutes les personnes associées au stade Chhatrasal que les prétendues victimes tentaient de diffamer et de réparer le requérant depuis longtemps et tentent d’impliquer faussement le requérant dans la présente affaire. « La demande de mise en liberté provisoire de Kumar a été rejetée par le tribunal .

La police de Delhi a déposé un FIR en vertu des articles 302 (meurtre), 308 (homicide coupable), 365 (enlèvement), 325 (causant des blessures graves), 323 (blessant volontairement), 341 (contrainte injustifiée) et 506 (intimidation criminelle) du Code pénal indien.

Ils ont également inclus les articles 269 (acte de négligence susceptible de propager une maladie), 120-B (complot criminel) et 34 (intention commune) de l’IPC et divers articles de la loi sur les armes.

