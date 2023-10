Le bar à saké décontracté Omasake (jeu de mots entre Omakase et saké) est le pendant parfait du Sushi Yoshinaga, un restaurant de haute cuisine japonaise. Tous deux se trouvent au sein du 27/4, un immeuble de trois étages du nom de son adresse, 27 rue du 4 Septembre, au cœur de Paris. Plus qu’un simple bâtiment, c’est un projet ambitieux fondé par le jeune entrepreneur français Paul Dupuy avec Damien Melon et d’autres co-associés.

Dupuy, passionné du Japon et grand voyageur en Extrême-Orient, a toujours été fasciné par les immeubles à locataires multiples de Tokyo. « Magasin, bureau, boîte de karaoké et restaurant… J’aime particulièrement les petites structures qui peuplent les ruelles de Ginza, où différents univers s’empilent d’un étage à l’autre mais cohabitent en harmonie. J’ai volontairement voulu reproduire cet aspect de Tokyo à Paris», explique l’entrepreneur.

L’idée principale a été transposée dans le design intérieur du 27/4 par Sala Hars, le duo d’architectes composé de Douglas Harsevoort et de l’ancien disciple de Toyo Ito, Juan Sala, respectivement américain et colombien. Cette équipe de rêve s’est réunie après le premier restaurant Sushi de Dupuy, Yoshino à New York et Sushi Shunei à Montmartre, Paris.

Bar à saké Omasake

Omasake fait face à la rue et se démarque des façades parisiennes classiques en pierre calcaire de ses voisins, avec sa vitrine en verre soulignée par un logo tridimensionnel conçu par Yorgo Tloupas, révélant une série de cadres hexagonaux illuminés à l’intérieur. L’intérieur de style ère spatiale – « Stanley Kubrick » 2001 : Une odyssée de l’espace rencontre le Tokyo moderne », selon Dupuy – est composé principalement de matériaux industriels tels que l’acier inoxydable, le cuivre et le béton, mais le confort est ajouté par des sièges rembourrés et des panneaux muraux.

Le motif hexagonal est répété sur la couverture métallique du menu, qui répertorie une gamme de cocktails intrigants aux touches japonaises, comme le Shoga (gingembre) Mule et le Hojicha Martini. De plus, une sélection de sakés rares s’étale sur près de dix pages. Les entrées et autres plats présentent des combinaisons complexes, par exemple le « canard mariné dans de la levure de riz et du saké, rôti au vinaigre noir » offrent des saveurs inattendues mais délicieuses. Une subtile saveur de saké imprègne le menu, créé et supervisé par le chef Tomoyuki Yoshinaga.

Sushi Yoshinaga

Le chef Yoshinaga prend place derrière le comptoir du Sushi Yoshinaga à l’étage supérieur du 27/4. Au sommet de l’escalier métallique, un mystérieux couloir entouré de plusieurs portes cachées apparaît. C’est comme entrer dans un univers parallèle dans les romans de Haruki Murakami. Derrière l’une des portes se dessine un espace intimiste mais très graphique aux rayures à la Daniel Buren.

La chaude couleur caramel du bois d’érable contraste avec le blanc le plus éclatant des caissons lumineux incrustés. L’éclairage crée un moment immersif qui passe progressivement de l’éblouissant au doux. Sur le comptoir en forme de L, se trouvent dix couverts, avec une vaisselle gris argenté spécialement réalisée par l’artiste céramiste japonais Masanobu Ando. Inhabituel des comptoirs de sushi, l’espace de travail de Yoshinaga dispose de la même vaisselle que celle des invités, formant une unité esthétique entre celui qui reçoit et celui qui amuse.

Une fois que tous les invités sont assis, un cours cérémonial « omakase » (menu fixe ou suggestion du chef) commence. Un prélude de quatre entrées, débuté par du homard cuit à la vapeur et du poulpe fondant mijoté, est suivi d’une douzaine de nigiris, dont une trilogie de thon (rouge, mi-gras et gras). Une mention spéciale va à la qualité des algues qui subliment les maki. Pour conclure le cours, il y a encore du homard, présenté à la fois comme ingrédient clé et comme bouillon dans une soupe miso. L’épilogue, dessert très particulier, est un trio de glaces matcha de trois densités différentes, créées exclusivement par Alain Ducasse. Après deux heures intensives, les palais sophistiqués sont plus que satisfaits.

A l’autre bout du couloir, le T-Room, doté d’une longue table en ciment ciré, devrait s’ajouter au projet 27/4. L’espace est réservé à des événements temporaires (« pop ups », même si Dupuy n’aime pas ce terme), comme une dégustation de thé ou de saké ou un dîner privé. Enfin, un petit bar karaoké funky, K-Room, avec des luminaires roses et violets, devrait être achevé au sous-sol. Naviguer d’un univers à l’autre en une soirée le 27/4 sera bientôt possible.

