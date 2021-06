Sushant Singh Rajput était un vainqueur de l’Olympiade nationale et l’élève de Shiamak Davar – Des faits moins connus sur la star décédée ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Le cas curieux de la mort de Sushant Singh Rajput est encore un mystère à élucider car l’affaire fait l’objet d’une enquête. L’acteur de 34 ans a été retrouvé pendu à son pad Bandra à Mumbai, le 14 juin 2020. Trois agences de premier plan – le Central Bureau of Investigation (CBI), la Enforcement Directorate (ED) et le Narcotics Control Bureau (NCB) sont actuellement sonder la question.

Se souvenir de Sushant Singh Rajput à l’approche du premier anniversaire de la mort, voici quelques faits inconnus sur la star de « Kedarnath » :

L’école et le collège SSR :

Il a terminé ses études au lycée St. Karen, Patna et Kulachi Hansraj Model School à New Delhi. Il était l’un des meilleurs étudiants pendant ses années d’école et se classait au 7e rang de l’AIEEE en 2003. L’acteur a même été admis au Delhi College of Engineering et a même fait du génie mécanique, mais a ensuite choisi le monde glamour.

Il a quitté l’Université technologique de Delhi (DTU) en raison de plusieurs arriérés, car il avait rarement le temps d’étudier après avoir commencé à participer au théâtre et à la danse.

L’élève de Shiamak Davar :

Peu de gens sont conscients du fait que, tout comme Shahid Kapoor, SSR était aussi un étudiant de Shiamak Davar et appris la danse de lui. Il a même participé aux Jeux du Commonwealth de 2006 et aux Filmfare Awards en tant que danseur de fond.

Lien avec le théâtre de Sushant Singh Rajput :

Une fois à Mumbai, Sushant se serait rendu au théâtre. Il est allé à la troupe de théâtre ‘Ekjute’ de Nadira Babbar et a également suivi les cours d’art dramatique de Barry John.

L’histoire de la SSR à la télé :

Sushant a été vu pour la première fois dans le drame populaire « Pavitra Rishta » des productions Balaji avec Ankita Lokhande. La paire à l’écran était appréciée du public. Le couple est sorti ensemble pendant quelques années avant de finalement rompre.

Il est souvent présenté comme un autre Shah Rukh Khan à Bollywood car il n’avait aucune relation familiale dans l’industrie du glamour et a réussi après avoir fait partie de la télévision indienne. Sushant imitait le roi Khan pendant ses années d’école pour impressionner les filles.

SSR le génie :

Ce garçon de génie était également le vainqueur de l’Olympiade nationale en physique. Sushant a pris des cours d’arts martiaux avec Allan Ami.

Le lien émotionnel de SSR avec maman :

Sushant était très proche de sa mère mais sa mort en 2002 l’a laissé dévasté. Cela s’est produit juste après qu’il ait eu ses 12e examens du jury. Même son dernier message était lié à sa mère.