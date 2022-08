“Sushant Singh Rajput est tendance tous les jours et tout est boycotté”, dit le directeur de Dobaaraa, Anurag Kashyap, que nous vivons une époque étrange

Anurag Kashyap, qui est prêt pour la sortie de son thriller Dobaaraa avec Taapsee Pannu dans son interaction, a exprimé à quel point les choses ont radicalement changé et plus après la mort de l’acteur Sushant Singh Rajput où il tend tous les jours même après deux ans de sa mort et tout est boycotté. Le cinéaste a déclaré que nous vivons tous une époque étrange et que nous devons tous survivre. Dans une interaction avec Indian Express, il a déclaré : « Nous vivons une époque très étrange. Deux ans plus tard, Sushant Singh Rajput est toujours à la mode au quotidien. Ce sont des temps étranges, où tout est à boycotter. Ce n’est pas que d’un côté. , ça se passe partout. Tout le monde est boycotté : les partis politiques, l’équipe indienne de cricket, tout le monde. Ce pays a maintenant une culture de boycott. Si vous n’êtes pas boycotté, alors vous n’avez pas d’importance”.

Récemment, Taapsee Pannu a déclaré qu’elle souhaitait également que son film soit boycotté car elle souhaitait faire partie d’une ligue d’Aamir Khan et d’Akshay Kumar. Aujourd’hui, le boycott est devenu la plus grande préoccupation de chaque individu, en particulier à Bollywood. Et comme l’a dit Anurag, si vous n’êtes pas boycotté, vous n’avez pas d’importance. Du boycott de Ranveer Singh à la nudité, les tendances de boycott de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan en raison de ses déclarations contre l’Inde et plus encore.

Anurag Kashyap affirme qu’il ne peut pas faire de films comme Black Friday et Gangs Of Wasseypur à l’heure actuelle

Le cinéaste qui est connu pour ses films comme Black Friday, Gangs Of Wasseypur et plus encore a révélé qu’aujourd’hui, il ne peut même pas penser à faire ces films car il a essayé d’écrire les scripts mais il n’y a pas de preneurs. Il a même affirmé que personne n’était prêt à acheter un film “basé sur la politique et la religion”. Révélant plus loin pourquoi il n’y a pas de preneurs parce qu’ils sont sacrés à propos de ces choses. Il a même soulevé la question de savoir comment un filtre peut montrer ce qui se passe de nos jours si le cinéaste n’a pas la liberté de faire ce qu’il veut. N’a-t-il pas un point valable?