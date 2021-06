Sushant Singh Rajput en tête de la liste des 50 hommes les plus désirables du Times 2020, Vijay Deverekonda et Virat Kohli figurent également dans la liste

Voici le dévoilement de la liste des 50 hommes les plus désirables du Times 2020. Sur la liste convoitée se trouvent des hommes de moins de 40 ans dans divers domaines qui ont créé un impact et gagné nos cœurs – des nouveaux arrivants qui ont fait leur marque à ceux qui ont été aimés pendant des années.

Le classement est basé sur les votes exprimés dans un sondage en ligne, ainsi que sur les contributions d’un jury interne.

Sushant Singh Rajput, le charmant acteur à la fois philosophe et artiste, une célébrité rare à l’état d’esprit d’astronome et d’astrophysicien, est en tête de liste cette année.

La star talentueuse n’était pas votre « héros » ordinaire, et même s’il aimait le cinéma et était passionné par son métier, son monde ne s’arrêtait pas à cela. Son amour pour l’observation des corps célestes à travers son télescope illustrait à quel point il était un esprit curieux et un explorateur dans l’âme. Sa perte soudaine a laissé ses fans et ses admirateurs submergés de chagrin, de nostalgie et de douleur, et aujourd’hui, bien qu’il ne soit plus parmi nous, il est devenu un personnage plus grand que nature, qui continuera à vivre dans nos mémoires pendant un tres longtemps.

Une lecture superficielle du mot «souhaitable» vous ferait penser qu’il s’agit d’attrait physique et de glamour. Mais il ne s’agit pas seulement de charme, de physique ou de beauté. Il s’agit aussi de ce que vous pensez d’une personne, de l’espace mental qu’elle occupe. Et qui a occupé un plus grand espace mental l’année dernière que Sushant ?

Dans le top 10 figurent également – Vijay Deverakonda (Hyderabad Times Most Desirable Man 2020) au numéro 2, Aditya Roy Kapur au numéro 3, Vicky Kaushal au numéro 4 et Dulquer Salmaan (Kochi Times Most Desirable Man 2020) au numéro 5.

Virat Kohli, Tiger Shroff, Ranveer Singh, Gurfateh Singh Pirzada, Sidharth Malhotra occupent respectivement les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième places.

Certains des nouveaux entrants sur cette liste incluent Gurfateh Singh Pirzada, Ishwak Singh, Pavail Gulati, Aly Goni, Armaan Malik et Shubman Gill, entre autres.