Sushant Singh Rajput avait 50 rêves sur sa liste de seaux

Un an après le suicide du jeune acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput, ses fans gardent toujours son héritage vivant. Sushant Singh Rajput souhaitait atteindre les étoiles. Sur grand écran, la carrière de Singh a été parsemée de performances mémorables dans Kai Po Che !, Shuddh Desi Romance, MS Dhoni: The Untold Story, Chhichhore. Hors écran, Singh a « voyagé dans le temps » à travers son télescope Meade qu’il utilisait pour visiter les anneaux de Saturne, les lunes de Jupiter et les jours de ciel clair, même la galaxie d’Andromède. Outre son intérêt pour plusieurs choses, Singh avait également une liste de 50 choses qu’il souhaitait faire.Après sa disparition, la liste de ses «50 rêves» était devenue virale.

En septembre 2019, Rajput avait publié des notes manuscrites sur les rêves qu’il souhaitait réaliser, puis des mises à jour sur ceux qu’il avait réussi à réaliser.

« Apprenez à piloter un avion. Apprendre le code morse », étaient quelques-uns des rêves de sa liste. Alors que certains des rêves étaient personnels, comme apprendre à être un archer, certains d’entre eux étaient également des choses qui visaient à aider plus de gens. Il voulait apprendre à plus de femmes elles-mêmes -techniques de défense, travailler pour une éducation gratuite et enseigner la danse aux enfants et les aider à se préparer à la force de défense. La plupart des objectifs de Rajput étaient humbles : il voulait apprendre à cultiver. Il voulait apprendre les accords de guitare de 50 de ses chansons préférées. Certains des objectifs qu’il n’a jamais pu atteindre.

Rajput a également publié des mises à jour régulières sur les réseaux sociaux chaque fois qu’il a réalisé ces rêves.

Qu’il s’agisse d’apprendre à piloter un avion.

Ou s’entraîner et participer au triathlon Ironman.

Et aider plus de femmes à s’entraîner à l’autodéfense.

Ou apprendre le tir à l’arc.

Voici quelques-uns des nombreux rêves qu’il n’a pas pu réaliser avant sa disparition.

26. Visitez LIGO. 27. Élevez un cheval 28. Apprenez au moins 10 formes de danse 29. Travaillez pour une éducation gratuite 30. Explorez Andromède avec un télescope puissant 31. Apprenez le KRIYA Yoga ‍♂️ 32. Visitez l’Antarctique 33. Aidez les femmes à se défendre 34. Tirez un volcan actif pic.twitter.com/iKSZsFv206– Sushant Singh Rajput (@itsSSR) 14 septembre 2019

Mes 50 RÊVES et ça compte…! ——–1. Apprenez à piloter un avion ✈️ 2. Entraînez-vous pour le triathlon IronMan ‍♂️3. Jouez un match de cricket pour gaucher 4. Apprenez le code Morse _.. 5. Aidez les enfants à découvrir l’espace. 6. Jouez au tennis avec un champion 7. Faites un Four Clap Push-Up ! (1/6) … pic.twitter.com/8HDqlTNmb6– Sushant Singh Rajput (@itsSSR) 14 septembre 2019

Dans les mois qui ont suivi sa mort, la famille de Rajput a créé une fondation à son nom pour soutenir les jeunes talents dans « des domaines qui lui tiennent à cœur » tels que le cinéma, la science et le sport. Elle s’appellera Sushant Singh Rajput Foundation (SSRF). La famille a également annoncé sa décision de transformer la maison d’enfance du défunt acteur dans la région de Rajiv Nagar à Patna en un mémorial pour ses fans.

Cette nouvelle peut être déclenchante. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide, appelez l’une de ces lignes d’assistance : Aasra (Mumbai) 022-27546669, Sneha (Chennai) 044-24640050, Sumaitri (Delhi) 011-23389090, Cooj (Goa) 0832-2252525, Jeevan (Jamshedpur ) 065-76453841, Pratheeksha (Kochi) 048-42448830, Maithri (Kochi) 0484-2540530, Roshni (Hyderabad) 040-66202000, Lifeline 033-64643267 (Kolkata).

