Sushant Singh Rajput a été assassiné ? Découvrez tout sur la nouvelle mise à jour choquante sur l’affaire [Watch Video]

Sushant Singh Rajput a été assassiné ? : Le 14 juin 2020, l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans son appartement de Bandra. Des enquêtes antérieures ont affirmé qu’il s’agissait d’un cas de suicide, mais selon la nouvelle théorie, l’employé de l’hôpital Cooper, Roopkumar Shah, a déclaré qu’il s’agissait d’un meurtre et non d’un suicide. “J’ai trouvé quelque chose de différent avec les marques sur son cou”, a déclaré Shah aux journalistes, “et je suis allé parler à mes aînés, qui m’ont plutôt dit qu’ils en discuteraient plus tard.” Regardez la vidéo complète pour tout savoir. Regardez des vidéos de divertissement.