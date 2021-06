Sushant Singh Rajput a abandonné Padmaavat, Half Girlfriend et d’autres grands films ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Cela fait un an que la nouvelle choquante de la mort prématurée de l’acteur Sushant Singh Rajput a éclaté. L’acteur a été retrouvé mort dans son appartement de Bombay le 14 juin 2020 – dans un cas apparent de suicide. Cependant, depuis lors, divers détails de la vie personnelle de l’acteur ont été publiés dans les médias et l’affaire est en instance.

Sushant a fait ses débuts à la télévision en 2009 en tant que « Manav » de Pavitra Rishta et a dominé les cœurs du public. L’acteur a fait ses débuts à Bollywood en 2003 avec « Kai Po Che » d’Abhishek Kapoor, qui a été immensément aimé à la fois par les critiques et les téléspectateurs.

Cependant, au cours des dernières années, l’acteur a également perdu plusieurs grosses offres de films. Certains d’entre eux sont:

Padmaavat, Bajirao Mastai et Ram-Leela

Le réalisateur Sanjay Leela Bhansali a déclaré à la police qu’il avait offert Goliyon Ki Rasleela Ram-Leela, Bajirao Mastani et Padmaavat à Sushant, lors de l’une des enquêtes sur la mort de l’acteur, pour laquelle il avait été convoqué. Selon Hindustan Times (HT), le réalisateur a déclaré que les dates ne pouvaient pas fonctionner entre les deux, la raison de l’absence de collaboration.

Fitoor

Sushant était censé collaborer à nouveau avec son premier film « Kai Po Che », le réalisateur Abhishek Kapoor, pour le remake officiel de la grande attente « Fitoor » de Charles Dickens. Cependant, il a ensuite été remplacé par Aditya Roy Kapur. « Non. Je n’ai aucun regret. C’est quelque chose que je suivrai pour le reste de ma vie, le reste de mes jours où je travaillerai dans cette industrie. Si j’aime le scénario et que je vous donne ma parole, je ne vous abandonnerai pas simplement parce que je trouve un autre film plus excitant et plus grand que le film auquel j’ai dit oui », a déclaré Sushant au HT dans une interview.

Demi petite amie

Sushant était censé jouer dans le film romantique ‘Half Girlfriend’ basé sur le même nom écrit par Chetan Bhagat. L’écrivain avait alors même accueilli Sushant à bord avec un tweet. Le film mettait cependant en vedette l’acteur Arjun Kapoor aux côtés de l’actrice Shraddha Kapoor.

En parlant à BollywoodLife, Sushant avait révélé: « Vous voyez, je faisais de nombreux films et ils sortent tous maintenant. Je ne veux pas les nommer. Ce qui se passe, c’est que lorsque je donne ma parole à quelqu’un et qu’il tarde (pas parce qu’il le veut, mais à cause d’une raison particulière) et que j’arrive à le comprendre, je n’abandonnerai pas. Alors que ce soit le plus grand film avec le plus grand studio ou le plus petit film, je ne laisserai pas un autre film. Donc malheureusement, à cause des deux films que je faisais et que cela ne s’est pas produit, j’ai perdu 12 films au cours de la dernière année. Un film n’a pas eu lieu et l’autre a été retardé de quelques mois. Et ces films sont les films dont on parle généralement de nos jours. N’entrons pas dans tout ça.

Roméo Akbar Walter

Sushant était censé jouer dans ce film d’action, mais en raison de conflits d’horaire, l’acteur a abandonné le film. Les producteurs Bunty Walia et le réalisateur Robbie Grewal ont été « choqués » et se sont précipités pour trouver un remplaçant, selon HT.

L’acteur John Abraham a ensuite été encordé.

« Malheureusement, je ne ferai pas partie de Romeo Akbar Walter en raison de changements dans mes engagements antérieurs. Je voulais faire partie du projet parce que j’aime l’histoire et je pense qu’elle doit être racontée, mais cela n’arrivera pas », avait déclaré Sushant.