Susannah Constantine s’est ouverte sur son alcoolisme pour la première fois afin d’aider les autres qui se sont vus compter sur la boisson au cours de l’année écoulée.

La présentatrice de télévision de 58 ans a décidé de parler de sa propre expérience de l’alcoolisme à la lumière de nouvelles statistiques sur les personnes aux prises avec de l’alcool pendant le verrouillage.

Selon la star de What Not To Wear, l’organisme de bienfaisance alcoolique Alcohol Change a enregistré une augmentation de 242% du nombre de visiteurs sur son site Web et d’autres points de soutien lors du premier verrouillage entre mars et juin.

En écrivant une lettre ouverte pour aider les autres, Susannah espère pouvoir aider les autres dans leur cheminement vers le rétablissement en partageant la sienne.









L’ancienne candidate de Strictly a expliqué dans son article pour le Daily Mail qu’elle se retrouvait trop dépendante de l’alcool – mais qu’elle ne s’était jamais autorisée à boire pendant la journée ou d’une manière qui mettrait les autres en danger.

Elle a écrit: «Bien que je n’ai jamais bu avant 18 heures, j’ai trop attendu ce premier verre de vin et c’est devenu un réflexe inconscient. Les soirées étaient tellement plus amusantes avec de l’alcool. J’étais plus divertissant – du moins c’est ce que j’ai pensé.

«Un ou deux verres devenaient rapidement une bouteille et demie, et je me réveillais le matin en ayant du mal à me souvenir de la veille.







(Image: WireImage)



Elle a continué à écrire qu’il lui avait fallu «tellement de temps» pour se rendre compte qu’elle était alcoolique parce qu’elle ne buvait pas dans la journée – ce qui lui faisait sous-apprécier combien elle buvait.

Susannah a exprimé la crainte d’une augmentation de l’alcoolisme chez les femmes dans la quarantaine en particulier, et a révélé que ses propres luttes s’intensifiaient au milieu des bouleversements dans sa propre vie.

Elle a déclaré: «C’était une période de grands changements car mes enfants devenaient plus indépendants, ma carrière évoluait et ma mère atteignait la fin de sa vie.

«C’est un moment clé, surtout dans la vie d’une femme, où vous commencez à réévaluer votre place dans la famille et la société dans son ensemble. C’est un moment où il est courant que les femmes doivent se redéfinir. »

La star de la télévision a ensuite révélé que son fond était venu peu de temps après que son mari ait dû la ramener à la maison après le 40e anniversaire d’un ami, car elle ne pouvait plus supporter.

Son tournant est survenu pendant ses vacances à Cornwall, où elle a bu jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse, tombe et se fracture deux os dans le dos.

Susannah a écrit: «Lorsque j’ai assisté pour la première fois à une réunion des AA, le soulagement m’a submergée lorsque j’ai réalisé que d’autres personnes avaient les mêmes histoires et sentiments; Je n’étais pas seul. Je dirais la même chose à quiconque vient à bout de problèmes similaires maintenant: vous n’êtes pas seul. Il n’est pas exagéré de dire que les AA m’ont sauvé la vie.

Si votre relation avec l’alcool vous inquiète, contactez gratuitement la ligne d’assistance AA au 0800 917 7650.