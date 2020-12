Susannah Constantine n’a pas laissé les températures glaciales l’empêcher de se baigner rapidement en décembre.

L’ancienne animatrice de How to Look Good Naked a embrassé l’eau glacée alors qu’elle se déshabillait en maillot de bain pour une journée sauvage.

La femme de 58 ans a grésillé dans une pièce bleue alors qu’elle posait fièrement une tempête sur le front de mer après avoir bravé le froid.

Partageant le cliché de son histoire Instagram, l’ancienne star de Strictly Come Dancing avait l’air plus heureuse que jamais après son coin de natation sauvage.

Mais bien qu’elle se sente assez courageuse pour plonger dans l’eau, Susannah a révélé qu’elle devait tester la température avant d’entrer.







(Image: Susannah Constantine / Instagram)



Elle s’est alors exclamée «f ** k me» après avoir réalisé qu’il ne faisait que quatre degrés à l’extérieur.

On pouvait entendre l’ancienne star de I’m A Celeb dire: « Nous allons dans le lac et je vais juste vérifier la température, qui est de quatre degrés… f ** k moi. »

La star de la télé a été vue en train de mettre une paire de gants chauds et de chaussures de natation pour protéger ses extrémités des températures.

Après s’être préparée pour le plongeon, elle a dit: « ‘D’accord, je monte. »







(Image: Susannah Constantine / Instagram)



Elle a ajouté: « Je veux dire qu’il fait si froid que vous pouvez voir mon souffle, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire aujourd’hui. Quatre degrés, pas plus de quatre minutes. »

Son copain qui a filmé la vidéo a été entendu en ajoutant: « Je pense que quatre minutes est ambitieux. »

Sa sortie sauvage survient juste un mois après que Susannah a admis qu’elle était une alcoolique en convalescence.

Elle a révélé qu’elle était en convalescence depuis près de sept ans alors qu’elle parlait publiquement de sa bataille pour la première fois.







(Image: Susannah Constantine / Instagram)



La star de la télévision Susannah a gardé secret son rétablissement en cours depuis 2013.

Avec amour, la mère de trois enfants a rendu hommage à son «pauvre mari» Sten Bertelsen pour l’avoir aidée dans sa lutte.

Elle va aux réunions des Alcooliques anonymes et elle a parlé de sa bataille pour la première fois dans une interview avec.

Elle a déclaré au Sun: «Ce n’est pas quelque chose dont j’ai vraiment parlé avant, mais c’est important. Je suis en convalescence, donc je suis alcoolique.

« Je suis en convalescence depuis près de sept ans. »







(Image: Susannah Constantine / Instagram)



Susannah, qui était partenaire du danseur Anton Du Beke dans l’émission à succès de la BBC Strictly Come Dancing en 2018, a remercié son mari pour son soutien.

Elle a ajouté: «En tant que toxicomane, j’aurais tous mes propres défauts et trouverais quelqu’un d’autre à qui les attacher.

«Et donc je pensais que mon mari était passif-agressif, mais en fait, c’était moi. Il a dû vivre avec. «

Le couple a trois enfants, Cece, 16 ans, Esme, 19 ans et Joe, 21 ans.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033