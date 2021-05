Susanna Reid stupéfaite par la blague sexuelle X de Bill Turnbull alors qu’il revient en tant que co-animatrice de Good Morning Britain

BILL Turnbull a lancé son retour dans Good Morning Britain avec une blague sexuelle classée X.

Sa co-animatrice Susanna Reid a été abasourdie alors que le présentateur effronté a suggéré qu’ils « essayent » sur le sol du studio.

3 Bill Turnbull a ri après avoir fait une blague sexuelle effrontée à Susanna Reid

Il a dû ensuite clarifier qu’il voulait dire «essayer» le yoga alors que l’équipage éclatait de rire.

Le présentateur de télévision de 65 ans est à l’avant-garde de l’émission aux côtés de Susanna – avec qui il a déjà co-animé BBC Breakfast jusqu’à son départ pour ITV en 2014 – jusqu’à mercredi.

Il a commencé l’émission d’aujourd’hui en révélant qu’il n’avait dormi que quatre heures après qu’une livraison UberEats se soit présentée après une heure et 55 minutes.

«Je mangeais 20 minutes après que j’aurais dû donc je suis de très bonne humeur,» dit sarcastiquement Bill.

3 L’homme de 65 ans a révélé qu’il avait fait une séance de yoga tôt le matin

«Toujours le premier soir de retour tôt, je ne dors jamais correctement de toute façon.

«Je me suis levé tôt et j’ai fait mon yoga. J’ai toujours fait ça. Faire couler le sang, faire descendre le chien et tout ça.

«On peut y aller plus tard, Susanna. Il y a de la place ici dans le studio.

3 Le studio a éclaté de rire

« Avant de terminer mercredi, nous devrions tenter notre chance sur le terrain. »

Susanna haussa les sourcils et gloussa alors que Bill insistait: « Je veux dire, du yoga … désolé pour ça.

« Nous nous connaissons depuis longtemps, mais pas si bien. »