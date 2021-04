SUSANNA Reid a snobé aujourd’hui Piers Morgan alors qu’elle célébrait l’anniversaire de Good Morning Britain.

La femme de 50 ans a lancé l’émission rebaptisée à cette date en 2014, Piers la rejoignant en tant que co-animatrice permanente un an plus tard.

5 Susanna Reid n’a pas mentionné son ancien co-animateur Piers Morgan

Mais il n’a pas été mentionné car Susanna a marqué l’occasion à l’antenne aujourd’hui.

Susanna a plaisanté sur l’anniversaire de son co-présentateur remplaçant Adil Ray à la place.

« Nous voulons dire un énorme joyeux anniversaire ce matin à Adil … », a-t-elle déclaré.

« Eh bien, j’allais dire au programme parce que nous l’avons lancé ce jour-là en 2014. »

5 Piers a été contraint de démissionner en mars Crédit: ITV

Adil rejeta la tête en arrière en riant alors que Susanna expliquait: « Mais c’est bien sûr le troisième jour de ton anniversaire et je t’ai un cadeau spécial. Tu as une paire de crocs. »

« Ce sont des choses dégoûtantes », a déclaré Adil, qui a eu 47 ans lundi.

« Je déteste ces choses, elles sont viles. Mais apparemment elles sont de retour à la mode. »

Le couple a ensuite continué à présenter l’émission télévisée du petit-déjeuner que Piers a quitté le 10 mars.

5 Susanna a surpris Adil avec des crocs

5 Son co-animateur remplaçant a trouvé sa blague d’anniversaire hilarante

Sa relation avec Susanna est devenue tendue après son départ soudain, Piers admettant que ses adieux glaciaux l’ont frappé durement.

À propos du discours de Susanna, il a déclaré: « Bon sang, même ma vraie ex-femme parle plus tendrement de moi que cela (et, en fait, l’a fait du jour au lendemain dans un message très favorable). »

Il a révélé plus tard que Susanna était « en colère » contre lui pour avoir quitté Good Morning Britain = et l’a puni avec son monologue sans émotion.

Le journaliste de 55 ans a déclaré qu’il avait été bombardé de messages d’amis demandant si le couple s’était brouillé après avoir regardé le court monologue de Susanna.

5 Piers l’a qualifiée de « glaciale » après avoir parlé de son démission Crédit: ITV

Ecrire dans le Mail le dimanche il a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas, expliquant: « Je soupçonne que Susanna se sent en colère et triste à l’idée de partir juste au moment où la série atteint de nouveaux sommets d’audience, préoccupée par son propre avenir, craignant les abus de troll pour m’avoir publiquement soutenu (elle a eu un baril répugnant -charge de ça au fil des ans juste pour s’asseoir à côté de moi), et déconcertation générale face à la tournure dramatique des événements.

« J’espère que nous resterons amis parce que Susanna est une personne décente et nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. »

Piers – qui a démissionné suite à ses commentaires sur Meghan Markle – a raconté comment Susanna l’avait appelé pour une « discussion claire » et s’est excusé pour son ton froid.

Elle a ensuite promis qu’ils iraient pour un déjeuner de fête où elle briserait son abstinence d’alcool de deux ans.

Piers a écrit: «Elle s’est excusée pour le ton de son adieu froid, qui était pour toutes les raisons que je soupçonnais, et je me suis excusé de l’avoir laissée dans l’embarras si soudainement.

«C’était une bonne conversation, et nous avons convenu que lorsque la poussière retombera, nous aurons un long déjeuner pour célébrer cinq années extraordinaires.

Good Morning Britain a été lancé le 28 avril 2014 après l’annulation de Daybreak.

Susanna Reid, Ben Shephard et Kate Garraway étaient parmi les principaux présentateurs, avec Charlotte Hawkins, Ranvir Singh et Sean Fletcher en tant que lecteurs de journaux.

Piers Morgan est devenu le co-présentateur officiel de Susanna à partir de 2015.