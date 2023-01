Susanna Reid s’en prend à Richard Madeley le premier jour de retour au travail sur GMB alors que les fans disent tous la même chose

RICHARD Madeley est revenu à Good Morning Britain aujourd’hui après une longue pause d’un mois et a réussi à retrouver la co-animatrice Susanna Reid.

La favorite de GMB, Susanna, 52 ans, a accusé Richard de lui parler et a claqué: “Pouvez-vous me laisser finir?”

Le présentateur vétéran Richard, 66 ans, a partagé le bureau avec Susanna pour la première fois depuis des semaines mardi matin et ils se sont affrontés lorsque la conversation s’est tournée vers d’autres grèves ferroviaires.

L’émission a diffusé un clip de l’interview combative de Richard avec le patron du syndicat RMT, Mick Lynch, qui a été diffusé le mois dernier et a provoqué une vague de plaintes de l’Ofcom.

Après le clip, Susanna a déclaré: “C’était une dispute sur le début de Noël.”

Richard intervint : “Eh bien, il disait essentiellement…”

Son interruption a incité Susanna à claquer: “Voulez-vous me laisser finir Richard, allez-vous me laisser finir?”

Elle a roulé des yeux lorsque Richard a dit: “Non!” et a continué avec son point.

Au cours du segment, les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter et ont partagé la même plainte, affirmant que Richard ne pouvait s’empêcher de parler de Susanna.

L’un d’eux a dit: “S’il vous plaît, retirez Richard Madeley, il se dispute même avec sa partenaire de travail Susannah Reid à l’antenne!”

Une seconde a noté: “Suzanna montrant clairement que Richard s’énerve.”

Et un troisième gémit : « Pouvez-VOUS s’il vous plaît dire à RICHARD de fermer le F et de laisser les gens parler ! Jésus, il aime le son de son propre GOB LET PEOPLE TALK.

Cependant, certains téléspectateurs avaient raté leur combat à l’antenne et ont appelé au retour de Richard pendant son congé la semaine dernière.

L’un d’eux a dit: “Où est Richard Madeley, gmb lui a-t-il donné la botte sans l’avoir vu depuis des lustres.”

Plus tôt dans l’émission, Richard a révélé qu’il avait été frappé à Noël par le redoutable superbactérie qui a balayé le Royaume-Uni.

Il a dit aux téléspectateurs lorsque le programme a débuté à 6 heures du matin: “J’avais ça [superbug] tout Noël pendant un mois.

« Je n’ai jamais rien eu de tel auparavant. En fait, je commence à me demander s’il y a une nouvelle souche de Covid qui circule.

“J’ai fait un test chaque semaine, c’était toujours négatif, mais je ne peux pas m’empêcher de penser que c’est ce que j’avais.”