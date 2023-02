Susanna Reid rompt le silence sur Twitter après avoir « pris d’assaut GMB » à la suite d’erreurs

SUSANNA Reid a partagé un message motivant avec ses co-stars de Good Morning Britain après avoir pris d’assaut le plateau suite à une dispute sur des erreurs.

Le Sun a révélé que l’animateur de télévision avait d’abord confronté les dirigeants de l’émission à propos d’un certain nombre d’erreurs la semaine dernière.

Rex

Susanna, 52 ans, craignait qu’une série d’erreurs à l’écran n’ait rendu l’émission “semblable stupide”.

Cependant, la star n’a pas tari d’éloges alors que leurs chiffres d’audience ont été publiés à la fin d’une semaine difficile.

Elle a écrit sur Twitter aujourd’hui : “MOMENT DE JOIE ! @1judilove est une superstar et l’une des interviews les plus regardées de l’émission @gmb d’hier.

“L’audience du jeudi la plus élevée depuis juin 2021. Depuis le début de l’année, nos notes sont en moyenne de 22,9 % de part, en hausse de 2,5 points de part et nos chiffres augmentent de + 7 %.”

Susanna a terminé sur une note jubilatoire en écrivant: “Félicitations à l’équipe @gmb.”

Ses fans étaient ravis d’entendre parler de leurs succès, et l’un d’eux a répondu: “Fab! Bonne nouvelle, bien méritée”

L’émission de petit-déjeuner d’ITV a diffusé un certain nombre d’erreurs la semaine dernière, notamment Laura Tobin qui a disparu de son créneau météo.

Ben Shephard et Kate Garraway ont repris les fonctions de présentateur principal vendredi et ont été laissés en attente lorsqu’ils ont passé le relais à Laura, qui présentait sur place depuis Kew Gardens et était introuvable.

Susanna a également fulminé lorsqu’elle a réalisé que la date affichée à l’écran était erronée plus tôt dans la semaine.

Et elle a de nouveau perdu patience lorsque le nom du correspondant de presse Ben Chapman a été mal orthographié alors qu’il faisait un reportage sur la guerre en Ukraine.

Une source a déclaré: “Elle a exprimé ses sentiments très clairement, criant avec colère que les erreurs la rendaient stupide, ainsi que toute la série, alors qu’elle sortait de la caméra et confrontait le personnel de production.”

Les producteurs tentent de reconstruire l’équipe depuis que le co-animateur de Susanna, Piers Morgan, 57 ans, a quitté la série en mars 2021.

Cela l’a laissée se sentir plus responsable du contenu de l’émission, selon des initiés.

Les graphiques à l’écran sont généralement préparés la veille de la sortie de l’émission et censés être vérifiés avant d’être diffusés.

Les explosions de Susanna sur les erreurs ont suscité plusieurs e-mails des patrons au personnel.

L’initié a ajouté: “Susanna est totalement professionnelle et veut juste des normes élevées – comme Piers ou tout autre présentateur l’aurait fait.

“La dernière chose que quelqu’un veut, c’est qu’elle s’en aille en colère.”

Susanna a présenté l’émission avec des co-animateurs invités, dont Richard Madeley.