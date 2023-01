Susanna Reid révèle un énorme succès GMB malgré une querelle avec sa co-star

SUSANNA Reid a célébré le succès d’audience de Good Morning Britain après avoir attiré plus d’un million de téléspectateurs mardi.

L’animatrice de l’émission a révélé sa joie alors que les chiffres arrivaient aujourd’hui après son retour pour animer aux côtés de Richard Madeley.

Les chiffres ont révélé que GMB avait ses meilleures notes du jour mardi depuis juin 2021.

Susanna, 52 ans, a partagé une photo sur Twitter d’elle et de Richard derrière le bureau de GMB – mais n’a pas réussi à taguer Richard – alors qu’elle remerciait les téléspectateurs de s’être connectés.

La star a écrit : “ÉVALUATIONS : Wow ! Quel retour à la nouvelle année. @GMB a culminé à plus d’un million de téléspectateurs et a atteint sa part la plus élevée depuis juin 2021.

“Tellement fier de l’équipe et de ce que nous vous apportons les téléspectateurs, chaque matin.

« Les problèmes qui comptent plus des moments de joie. Merci d’avoir regardé.”

GMB a attiré jusqu’à 1,8 million de téléspectateurs par jour lorsque la star de TalkTV, Piers Morgan, a animé aux côtés de Susanna avant de démissionner en mars 2021.

Susanna accueille maintenant aux côtés d’une liste de présentateurs, dont Richard, et lui a claqué dessus lors de son premier jour de retour au travail mardi.

Cela a amené les fans à croire que Susanna et Richard se disputaient secrètement.

Les gens ont cité les expressions faciales de Susanna comme un signe de ses vrais sentiments.

Un fan a écrit: “Susanna a l’air incrédule quand Madeley a compté 50 personnes pour voir qui portent des masques faciaux.”

Un autre a déclaré: “Suasanna déteste sa vie en ce moment. Il n’y a qu’à regarder son visage quand Madeley part sur l’une de ses tangentes ! J’aurais dû rester au Beeb.

Un troisième a noté: “Le visage de Susanna Reid est une image à des moments où il est en mode Partridge complet.”

