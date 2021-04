SUSANNA Reid a révélé sa transformation capillaire dramatique alors qu’elle retournait à Good Morning Britain aujourd’hui.

La présentatrice, 50 ans, a montré ses reflets blonds après avoir coupé la longueur de quatre pouces pendant ses vacances de Pâques.

5 Susanna Reid a montré ses nouveaux cheveux Crédit: ITV

Mais elle a été obligée de le signaler à son co-présentateur Adil Ray, qui est intervenu depuis que Piers Morgan a quitté la série.

Parlant de l’acteur de Line of Duty Adrian Dunbar étant dans le studio aujourd’hui, Adil a déclaré: « Allez-vous l’interroger avec vos acronymes et abréviations et des choses comme ça?

« Avec mes nouveaux cheveux, » dit Susanna.

Adil a insisté sur le fait qu’il était sur le point d’en parler, mais Susanna, bouleversée, a déclaré: « Vous êtes comme l’un des mecs quand quelqu’un revient du coiffeur et qu’il ne remarque pas les cheveux.

5 Adil Ray a irrité Susanna en ne le mentionnant pas tout de suite Crédit: ITV

5 Susanna aux longs cheveux noirs lors de la dernière présentation du spectacle le 12 avril

« Adil, je suis tellement déçu. »

Adil s’est défendu en disant: « J’étais d’accord avec ça, tu as l’air fantastique. »

Susanna a répondu: « Eh bien, merci beaucoup, ce n’est pas comme si je t’avais forcé à le dire ou quoi que ce soit. »

5 Le présentateur a obtenu des reflets blonds et quatre pouces de longueur Crédit: ITV

Susanna avait taquiné les fans à propos de son nouveau look sur Instagram hier.

La présentatrice de télévision de 50 ans lui a montré une photo « avant » alors qu’elle se rendait au salon.

5 Susanna a fait un voyage au salon de coiffure pour trier ses mèches envahies Crédit: Instagram

Susanna, qui avait pris du temps loin de nos écrans pour passer du temps avec sa famille pendant les vacances de Pâques, a fait attendre les fans jusqu’à ce matin pour révéler son nouveau look.

La mère de trois enfants a sous-titré le cliché: «Les cheveux ne ressemblent plus à ça», a-t-elle plaisanté à côté du cliché, qui a vu l’animatrice de télévision montrer ses longues mèches brunes adultes.