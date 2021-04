SUSANNA Reid a retenu ses larmes aujourd’hui en décrivant l’homme «héros» qui est mort en essayant de sauver une femme tombée dans la Tamise.

L’animatrice de Good Morning Britain a rendu hommage à Folajimi Olubunmi-Adewole 20, connue sous le nom de Jimi, sur Good Morning Britain aujourd’hui en donnant aux téléspectateurs un aperçu de la vie du «bon Samaritain».

3 La présentatrice de Good Morning Britain, Susanna Reid, a retenu ses larmes aujourd’hui en rendant hommage à un homme de 20 ans décédé en tentant de sauver une femme de la noyade dans la Tamise.

Elle a déclaré aux téléspectateurs: « C’est une histoire tragique sur Folajimi Olubunmi-Adewole, décédée ce week-end.

« Une femme est tombée du London Bridge et deux hommes ont plongé dans l’eau pour essayer de la sauver. Les patrouilles des garde-côtes et de la police maritime ont pu sauver la femme qui était tombée à l’origine et l’un des hommes, mais ils n’ont pas pu sauver Folajimi.

«Il ressemble à une personne absolument remarquable, sa famille et ses amis lui ont rendu hommage.

« Il était lié à la fondation caritative Malcolm’s World et qui a été créée par les parents de Malcolm Mide-Madariola. Il est allé à la même école que Malcolm qui a été assassiné en 2017. De toute évidence, il était un bon Samaritain. »

3 Folajimi Olubunmi-Adewole 20, connu sous le nom de Jimi, a plongé dans la Tamise pour tenter de sauver la femme

Réagissant à ses commentaires, le co-animateur Adil Ray a déclaré: « C’était un bon nageur, apparemment ses amis l’ont dit, donc il était convaincu qu’il pouvait aider. »

Comme le Dr Hilary Jones a répondu: «Les courants dans la Tamise sont très forts, surtout en amont de la rivière, et il y a des vantards et des barges amarrées.

« Je sais à quel point c’est dangereux et faire cela a été extrêmement courageux. »

Jimi a plongé dans la rivière glacée aux premières heures de samedi matin après avoir alerté la police près de London Bridge.

3 Adil et Susanna ont rendu hommage à Jimi

Malcolm Mide-Madariola, de Peckham, a été poignardé à la poitrine avec un couteau Rambo alors qu’il défendait un ami le 2 novembre 2018.

Folajimi avait un tatouage sur son bras en hommage à Malcolm, qui était son meilleur ami et cousin.

Un porte-parole de l’organisme de bienfaisance a déclaré: «Une âme si pure. Extrêmement aimant et attentionné.

«Hier, il est mort plus qu’un héros et est rentré chez lui avec le tatouage. Tu n’étais pas seulement sa meilleure amie, tu étais son frère. Au revoir mon fils. »

Un copain a sauté avec lui et le deuxième homme et la femme ont été sauvés – mais Jimi a été emporté à sa mort.

Son corps a été retrouvé tragiquement six heures plus tard.

Son père, Michael Adewola, 63 ans et sa mère, Olasunkanmi Adewole, 54 ans, ont été dévastés par la nouvelle, mais étaient fiers que leur fils soit mort en essayant de sauver la vie d’une autre personne.

M. Adewola a déclaré au Sun: «Jimi était un jeune homme très gentil et gentil, il était le cœur de notre famille.

«Il était plein de vie, il avait sa vie à vivre, il était ambitieux et il était tellement doué.

«C’était un garçon précieux, tellement respectueux et au cœur pur. Parfois, je ne sais pas comment ces garçons sont comme ça ensemble, il était juste autre chose.