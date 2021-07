Susanna Reid remplacée par Kate Garraway alors qu’elle signe GMB tôt après un affrontement enflammé avec le Dr Hilary Jones

SUSANNA Reid a terminé sa semaine de travail sur Good Morning Britain plus tôt car elle a été remplacée par Kate Garraway aujourd’hui.

La présentatrice, 50 ans, a révélé hier soir qu’elle réduisait sa semaine habituelle de quatre jours dans l’émission.

Susanna Reid sera de retour à Good Morning Britain la semaine prochaine[/caption]

Elle a dit aux fans : « À LA SEMAINE PROCHAINE ! De retour @gmb lundi.

Il a fait suite à un affrontement enflammé avec le Dr Hilary Jones cette semaine au sujet des restrictions levées le jour de la liberté.

Le co-animateur de Susanna, Ben Shephard, a été rejoint par Kate – qui présente généralement le vendredi – mais est intervenue tôt pour la star.

Ses fans se sont précipités pour savoir pourquoi elle ne travaillait que deux jours cette semaine.

L’un d’eux a dit : « Quoi, seulement deux jours cette semaine ? Passez un bon moment quoi que vous fassiez.

Un autre a ajouté : « Seulement deux jours cette semaine ? Au plaisir de vous revoir la semaine prochaine.”

Quelqu’un d’autre a dit: « Tu vas me manquer, Susanna et les téléspectateurs de GMB, tu vas vraiment nous manquer. Les matins ne seront plus les mêmes sans toi.

Susanna n’a pas révélé à ses abonnés Instagram pourquoi elle s’absentait du travail.

Mais il est probable qu’il se prépare pour les 10e National Reality TV Awards, qui ont lieu demain.

Le présentateur a été nominé pour la personnalité de célébrité de l’année 2021, avec Good Morning Britain en lice pour l’émission télévisée la plus inspirante 2021.

Un fan a dit : « Tout le meilleur pour les récompenses jeudi !

Un autre a ajouté : « Bonne journée à la remise des prix – ramenez le bacon à la maison !

Lundi, Susanna s’est affrontée avec le Dr Hilary alors qu’elle jouait l’avocat du diable au sujet du dernier assouplissement des restrictions liées à la pandémie de coronavirus.

La maman de trois enfants a partagé sa joie que les adolescents qui ont eu 18 ans en lock-out aient enfin pu aller dans une boîte de nuit pour la première fois.

Mais le Dr Hilary a insisté sur le fait que « ce n’est vraiment pas le moment » de lever toutes les restrictions en Angleterre.

Susanna a riposté: « Sauf, les gens diraient que les autres maladies contagieuses n’ont pas de restrictions – quand il y a la grippe, nous ne fermons pas les boîtes de nuit. »

Hilary ne l’avait pas – corrigeant que nous « avons des restrictions » pour plusieurs maladies – y compris « la rougeole, Ebola et la coqueluche ».