Susanna Reid refuse maladroitement le câlin d’Adil Ray sur Good Morning Britain alors que les règles sur les coronavirus sont assouplies

La Britannique de GOOD Morning, Susanna Reid, a maladroitement refusé un câlin d’Adil Ray lors de l’émission d’aujourd’hui, alors que les règles sur les coronavirus sont assouplies.

Maintenant qu’un câlin avec la famille et les amis est autorisé, Adil n’a pas perdu de temps à essayer de saluer affectueusement sa co-star.

4 Susanna Reid a refusé un câlin d’Adil Ray aujourd’hui Crédit: ITV

Après avoir regardé et se moquant d’une vidéo d’orientation montrant le Dr Hilary étreignant sa femme en toute sécurité, Adil s’est levé et s’est tourné pour faire face à Susanna les bras grands ouverts.

Susanna s’est exclamée « non, non, non, non », comme Adil a dit « allez, allez. Je ne vous ai pas vu depuis si longtemps. »

Elle a répondu: « Je sais, et je suis toujours d’humeur pour un câlin virtuel. »

4 La paire était derrière le bureau sur GMB Crédit: ITV

Peu de temps après, Susanna s’est excusée et a expliqué pourquoi elle avait choisi de ne pas s’engager.

Elle a dit: « Adil, excuses. Je te protège avant tout.

« Deuxièmement, si nous rationnons nos câlins, je vous laisse embrasser des personnes plus importantes. »

4 Ils ont discuté de l’assouplissement des règles de verrouillage Crédit: ITV

4 Le Dr Hilary a démontré un câlin sécuritaire avec sa femme Crédit: ITV

Adil a ensuite raconté avoir été rejeté par Susanna pour un câlin lors de leur première rencontre aux National Television Awards.

Le Dr Hilary a haussé les sourcils quand il a plaisanté en disant qu’elle n’aurait aucun problème à embrasser toute l’équipe de football de Crystal Palace, qu’elle soutient.

Le gouvernement a publié des directives pour rendre les câlins plus sûrs, y compris les garder courts, ne pas les câliner face à face et réduire au minimum le nombre de câlins.