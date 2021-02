Susanna Reid qualifie la co-star de Good Morning Britain Piers Morgan de «  coussin d’épingles  »

La star de Good Morning Britain, Susanna Reid, a décrit son collègue controversé Piers Morgan comme un « coussin d’épingles ».

La star de la télévision de 50 ans s’est ouverte sur ce que c’est que de travailler avec le présentateur controversé – et elle n’a pas hésité.

Susanna a travaillé aux côtés de Piers, 55 ans, sur l’émission de jour ITV pendant sept ans et le couple semble bien s’entendre, bien qu’il s’agisse de deux personnages complètement différents.

Suggérant qu’elle est toujours à bout de nerfs quand sa co-star est là, elle a déclaré au Times: « Ben Shephard ressemble beaucoup plus à un câlin chaleureux, alors que Piers Morgan est comme assis à côté d’un coussin d’épingles. »







« Nous nous battons comme Punch et Judy, verbalement. Nous nous disputons tout le temps. Vous dites qu’il prend plus d’oxygène, mais j’utilise mon temps, j’espère, très judicieusement. »

Malgré une relation de travail étroite, Susanna – qui sort avec le président du club de football de Crystal Palace, Steve Parish – avait des doutes sur la présentation de l’émission de télévision aux côtés de Piers au début.

« Sais-tu ce que tu fais? » a-t-elle demandé aux patrons d’ITV.







Heureusement, le couple s’est bien entendu dès le départ.

Susanna a également révélé que Piers «respectait sa vie privée» après l’avoir précédemment narguée en ondes à propos de sa romance avec Steve.

Elle a ajouté: « Piers ne se fait pas dire. Mais malgré toute sa réputation à l’antenne, à l’antenne, nous avons une bonne relation. Il respecte mes limites. »

La mère de trois enfants a courageusement parlé de sa bataille avec les trolls en ligne le mois dernier.







Elle a déclaré au magazine You de Mail On Sunday: «Les abus sont tellement toxiques et horribles, mais vous ne pouvez pas avoir peur de ce que les gens vont dire à votre sujet.

« De toute évidence, il y a des moments où je suis bouleversé ou je me moque de me tromper – et il y a des choses qui me font peur – mais nous faisons du bon travail et nous apprécions ce que nous faisons. J’ai des moments de doute, mais je fais ça depuis longtemps maintenant. «

